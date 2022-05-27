Глава Чечни Кадыров сообщил о контроле над всей линией соприкосновения в Северодонецке

Кадыров сообщил о контроле над линией соприкосновения в Северодонецке

Чеченские бойцы совместно с подразделениями ЛНР полностью блокировали украинских военных в Северодонецке, заявил Рамзан Кадыров. Украинские силы попали в частичное окружение в этом городе, а также в Рубежном и Лисичанске

Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Российские добровольцы из Чечни полностью взяли под контроль всю линию соприкосновения в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, подразделениям российских силовых структур из Чечни и второму корпусу Народной милиции ЛНР удалось зачистить первые кварталы хорошо укрепленного города от украинских сил.

«Под контроль наших бойцов перешло здание гостиницы, которую подготовили для продолжительной обороны бандеровцы. Огневые точки противника были оборудованы практически в каждом окне, но благодаря слаженным совместным действиям, а также высокому профессионализму российских командиров враг был успешно выбит из отеля», — рассказал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что союзным войскам удалось полностью блокировать украинских бойцов в Северодонецке — все отходы из города контролируют российские силы. Кадыров выразил уверенность в том, что город будет зачищен.

Ранее, 25 мая, Кадыров сообщил, что российские военные и силы ЛНР вошли в Лисичанск — город на западе республики, а также «почти зашли» в соседний с Лисичанском Северодонецк, который находится на другом берегу реки Северский Донец.

Лисичанск и Северодонецк — последние крупные города, неподконтрольные ЛНР в пределах Луганской области Украины. На территории Лисичанска действует угледобывающее предприятие «Лисичанскуголь», а в Северодонецке расположен «Северодонецкий Азот», который является крупнейшим химическим предприятием Украины.

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Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 25 мая сообщил, что Северодонецк находится в «оперативном окружении». Он уточнил, что город блокирован с трех сторон, также взят под контроль мост через Северский Донец.

Бои под Северодонецком начались в марте. Тогда Минобороны России сообщило, что войска ЛНР наступают на украинские силы и что бои идут на востоке, северо-западе и северо-востоке города.