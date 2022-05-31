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Военная операция на Украине ,  
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Матвиенко заявила о готовности прекратить «гражданскую войну» на Украине

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Россия готова продолжить переговоры с Украиной для достижения мирного соглашения и прекращения «гражданской войны» в стране. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансой Биаш, передает «Интерфакс».

«Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну на Украине и привело к миру, но мы не видим такую обратную реакцию со стороны Киева», — сказала Матвиенко.

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Валентина Матвиенко

16 февраля Валентина Матвиенко, говоря о возможности вооруженного конфликта между Россией и Украиной, заявила, что Россия со своей стороны делает все возможное, чтобы боевых действий с Украиной не было «ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда». Тогда глава Совфеда признала, что российско-украинские отношения «переживают не лучшие времена», но выразила надежду на урегулирование ситуации «дипломатическими средствами, политическим путем».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, целью операции является защита Донецкой и Луганской народных республик. По данным ООН, с начала спецоперации погибли 4074 мирных жителя, 4826 граждан ранены. Среди погибших — 262 ребенка.

В данные, представленные ООН, не включены потери среди военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля заявил, что военные потери страны во время спецоперации составляют от 2,5 тыс. до 3 тыс. человек, еще 10 тыс. ранены. Минобороны России оценило безвозвратные потери украинской стороны на ту же дату в 23 367 человек.

Российское Минобороны в последний раз отчитывалось о потерях среди военных 25 марта. Согласно опубликованным тогда данным, в ходе военных действий на Украине погиб 1351, ранены 3825 российских военнослужащих.

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Стороны провели несколько раундов переговоров, как по видеосвязи, так и очно. В российском МИДе 17 мая заявили, что переговоры остановлены, так как Украина «практически вышла из переговорного процесса». Украинский МИД в ответ заявлял, что предварительных условий для переговоров нет.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Теги
Совфед Валентина Матвиенко Украина Военная операция на Украине
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