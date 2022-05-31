ООН сообщила о более чем 4 тыс. жертв конфликта на Украине

По данным ООН на 30 мая, за три месяца, прошедших с начала военного конфликта на Украине, погибли 4074 мирных жителя

Фото: Emilio Morenatti / AP

С начала военных действий на Украине 24 февраля погибли 4074 мирных жителя, 4826 граждан ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Это обновленные данные на 30 мая. В числе погибших 262 ребенка.

В Донецкой и Луганской областях убиты 2307 мирных жителей, 2730 ранены. По данным ООН, из них на территории регионов, контролируемой ДНР и ЛНР, погибли 136 человек, 569 ранены.

На ранее подконтрольной украинским властям территории регионов погибли и были ранены 2171 и 2161 человек соответственно.

В других регионах Украины погибли 1767 человек, 2096 ранены.

«Большинство известных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов», — говорится в сообщении.

В Управлении верховного комиссара ООН полагают, что реальные потери среди мирного населения выше, так как в тех районах, где по-прежнему продолжаются бои, подсчет затруднен. Некоторые данные, не включенные в отчет, еще ожидают подтверждения.

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В данные, представленные ООН, не включены потери среди военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля заявил, что военные потери страны во время спецоперации составляют от 2,5 тыс. до 3 тыс. человек, еще 10 тыс. ранены. Минобороны России оценило безвозвратные потери украинской стороны на ту же дату в 23 367 человек.

Российское Минобороны в последний раз отчитывалось о потерях среди военных 25 марта. Согласно опубликованным тогда данным, в ходе военных действий на Украине погиб 1351, ранены 3825 российских военнослужащих.