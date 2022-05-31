В Норвегии выявили первый случай заболевания оспой обезьян

Фото: Francisco Seco / AP

В Норвегии выявили первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщается на сайте национального института здравоохранения сраны (FHI).

Заболевание выявили у человека, проживающего в городе Викен. Ранее он вернулся из заграничной поездки. После того как у него появились первые симптомы, он самостоятельно связался с медицинской службой и был госпитализирован.

В Великобритании, по данным Министерства здравоохранения, выявлено 190 случаев заболевания. Сегодня в Англии обнаружили 11 инфицированных, еще два человека заболели в Шотландии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 26 мая, всего в 23 странах, для которых не характерно распространение оспы обезьян (страны Европы, США, Канада, Австралия, Аргентина, ОАЭ), зафиксировано 257 подтвержденных случаев заражения этим вирусом и еще около 120 предполагаемых.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в мире в начале мая, первой о случае заражения сообщила Великобритания. Оспу обезьян обнаружили у человека, который вернулся из Нигерии.

В России случаев заражений этим заболеванием пока не зарегистрировали. Роспотребнадзор оценил вероятность завоза оспы обезьян как низкую из-за ограничения авиасообщения с большинством стран со вспышками этого заболевания.

Читайте на РБК Pro Pro Хотите заключить сделку — правильно молчите. Неочевидный секрет продаж Хотите заключить сделку — правильно молчите. Неочевидный секрет продаж Статьи Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Западные разработчики софта для логистики тоже уходят. Как их заменить Западные разработчики софта для логистики тоже уходят. Как их заменить Инструкции Pro Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения Статьи Pro Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Инструкции Pro Как наладить поставки, когда рушатся связи и не выполняются договоры Как наладить поставки, когда рушатся связи и не выполняются договоры Инструкции Pro Как компаниям сегодня растить ИТ-кадры: пять способов Как компаниям сегодня растить ИТ-кадры: пять способов Инструкции Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи