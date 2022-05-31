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В Норвегии выявили первый случай заболевания оспой обезьян

Фото: Francisco Seco / AP
Фото: Francisco Seco / AP

В Норвегии выявили первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщается на сайте национального института здравоохранения сраны (FHI).

Заболевание выявили у человека, проживающего в городе Викен. Ранее он вернулся из заграничной поездки. После того как у него появились первые симптомы, он самостоятельно связался с медицинской службой и был госпитализирован.

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Фото:Tafadzwa Ufumeli / Getty Images

В Великобритании, по данным Министерства здравоохранения, выявлено 190 случаев заболевания. Сегодня в Англии обнаружили 11 инфицированных, еще два человека заболели в Шотландии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 26 мая, всего в 23 странах, для которых не характерно распространение оспы обезьян (страны Европы, США, Канада, Австралия, Аргентина, ОАЭ), зафиксировано 257 подтвержденных случаев заражения этим вирусом и еще около 120 предполагаемых.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в мире в начале мая, первой о случае заражения сообщила Великобритания. Оспу обезьян обнаружили у человека, который вернулся из Нигерии.

В России случаев заражений этим заболеванием пока не зарегистрировали. Роспотребнадзор оценил вероятность завоза оспы обезьян как низкую из-за ограничения авиасообщения с большинством стран со вспышками этого заболевания.

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Оспа обезьян — инфекционное заболевание, которое впервые выявили в Африке в 1958 году. В 2003 году случаи заражения зафиксировали в США. Последняя крупная вспышка произошла в Нигерии в 2017 году, однако в 2018–2019 годах заболевших обезьяньей оспой находили в Великобритании, Израиле и Сингапуре.

Специалисты ВОЗ идентифицировали текущие случаи как инфицирование западноафриканским штаммом с летальностью около 1% и подчеркнули, что нынешняя вспышка не связана с поездками.

Как правило, инкубационный период заболевания составляет от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти дней до трех недель, выяснили врачи. У больных появляются такие симптомы, как сильная зудящая сыпь, головная боль, температура выше 38,5, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, сильная слабость.

Обычно заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, а также дети и беременные женщины могут переносить этот вид оспы тяжелее. В ВОЗ отмечали, что против обезьяньей оспы эффективны прививки против натуральной оспы.

Теги
Оспа обезьян Норвегия Великобритания
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