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Ракова заявила о росте популярности электронных медкарт в Москве в 5 раз

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Москвичи с начала текущего года воспользовались электронной медицинской картой в пять раз чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Популярность электронной медкарты продолжает расти. Только с начала этого года москвичи обратились к сервису более 65 млн раз — это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Горожане стали тщательнее следить за своим здоровьем и здоровьем своих детей — они просматривают результаты исследований, ведут дневники здоровья, вносят данные о личном и семейном анамнезе», — рассказала заммэра.

Москвичи за два года воспользовались электронной медкартой 55 млн раз
Технологии и медиа
Фото:mos.ru

Москвичи получили доступ к своим электронным медкартам в начале 2020 года. С тех пор сервис продолжает развиваться. Сегодня в электронной медкарте отображаются протоколы осмотров врачей, результаты анализов и исследований, включая снимки КТ, МРТ, флюорографии, а также изображения лучевых исследований. Кроме того, доступны выписные эпикризы из стационара, больничные листы, электронные рецепты, данные о диспансеризации, прививках и вызовах скорой помощи. Кроме того, у пользователей электронных медкарт есть возможность выгружать документы из медкарты, распечатывать их, отправлять по электронной почте или через мессенджеры.

Ракова рассказала о расширении функционала детских электронных медкарт
Технологии и медиа
Анастасия Ракова

«Преимущества цифрового формата очевидны: документы нельзя потерять, а доступ к карте есть в любой точке. Врачи могут изучить полную историю болезни пациента, а пациенты, к примеру, узнать результаты анализов без посещения поликлиники», — уточнила Ракова.

Получить доступ к своей или детской электронной медицинской карте можно, подав заявку на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет.

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В прошлом году власти Москвы упростили доступ к электронным медкартам для москвичей с полной учетной записью на портале mos.ru. Автоматический доступ позволяет не ждать несколько дней проверки данных, а позволяет сразу начинать пользоваться сервисом. Мера тогда вдвое повысила популярность данного сервиса. Сейчас электронная медицинская карта является цифровым аналогом бумажной, и оба документа ведутся параллельно. В апреле стало известно, что две трети всех детских поликлиник Москвы полностью перешли на ведение электронных медкарт без дублирования информации на бумаге. Ожидается, что до конца года на такой формат работы перейдут все детские поликлиники столицы.

Теги
Москва здравоохранение цифровизация медкарты Анастасия Ракова
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