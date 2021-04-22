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Собянин упростил доступ к электронной медицинской карте для москвичей

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Доступ к электронным медицинским картам (ЭМК) упростили для жителей Москвы с подтвержденными аккаунтами на портале мэра и правительства столицы. Об этом на своем сайте сообщил мэр Сергей Собянин.

«Мы проактивно открыли доступ к электронным медицинским картам для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru», — указал он.

Мэр подчеркнул, что данное решение касается 2,9 млн человек, которые верифицировались на mos.ru и, соответственно, гарантировали себе безопасность персональных данных. Чтобы воспользоваться картой, необходимо просто выбрать эту услугу на портале.

По словам Собянина, в ЭМК можно изучить протоколы осмотров врачей, результаты анализов и исследований, выписные эпикризы из стационара, больничные листы, электронные рецепты, данные о прививках и вызовах скорой помощи.

Более того, в свои карты можно загружать медицинские документы из других клиник и вести дневник здоровья.

«В результате сегодняшнего решения электронной медицинской картой смогут пользоваться 5,2 млн человек — более 40% жителей нашего города», — заключил Собянин.

Москва начнет переход на электронные медкарты без дублирования на бумаге
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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

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Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала РБК о планах оставить только электронные медкарты пациентов. По словам вице-мэра, эти нововведения станут возможными благодаря единой цифровой платформе здравоохранения.

Первого февраля сообщалось о праве поликлиник и больниц отказаться от бумажных медкарт согласно вступившему в силу приказу Минздрава. Уточняется, что решение о полном или частичном отказе от бумажных медкарт на свое усмотрение будет принимать каждая медицинская организация, а за пациентом также будет закреплено право выбора удобного для себя формата.

В электронные медкарты москвичей добавили снимки КТ и МРТ
Технологии и медиа
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Электронный документооборот ведется в рамках запущенной в 2018 году Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Сейчас электронная медицинская карта является цифровым аналогом бумажной, и оба документа ведутся параллельно.

Сергей Собянин Москва медкарты медицина поликлиники
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