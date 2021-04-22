Собянин упростил доступ к электронной медицинской карте для москвичей

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Доступ к электронным медицинским картам (ЭМК) упростили для жителей Москвы с подтвержденными аккаунтами на портале мэра и правительства столицы. Об этом на своем сайте сообщил мэр Сергей Собянин.

«Мы проактивно открыли доступ к электронным медицинским картам для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru», — указал он.

Мэр подчеркнул, что данное решение касается 2,9 млн человек, которые верифицировались на mos.ru и, соответственно, гарантировали себе безопасность персональных данных. Чтобы воспользоваться картой, необходимо просто выбрать эту услугу на портале.

По словам Собянина, в ЭМК можно изучить протоколы осмотров врачей, результаты анализов и исследований, выписные эпикризы из стационара, больничные листы, электронные рецепты, данные о прививках и вызовах скорой помощи.

Более того, в свои карты можно загружать медицинские документы из других клиник и вести дневник здоровья.