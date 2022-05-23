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Ракова рассказала о расширении функционала детских электронных медкарт

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы )

Московским родителям и врачам стали доступны в электронной медкарте ребенка данные о новорожденном — эпикриз из родильного дома, сведения из обменной карты, протоколы патронажных осмотров на дому и другая медицинская информация, в соответствии с которой формируется дальнейшая тактика ведения новорожденного. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Треть детских поликлиник Москвы отказалась от бумажных медкарт
Технологии и медиа
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

«В ноябре прошлого года мы завершили подключение всех перинатальных центров и родильных домов столицы к ЕМИАС. Благодаря этому теперь вся первичная медицинская документация полностью ведется в единой системе, сведения о пациентках и выписной эпикриз новорожденных сохраняется в ЕМИАС. Затем мы автоматизировали процесс патронажа новорожденных — всех патронажных медсестер столичных поликлиник обеспечили цифровыми планшетами, подключенными к ЕМИАС, теперь все протоколы осмотра младенцев на дому заполняются в цифровом формате, и данные сразу попадают в систему. Таким образом, мы перевели важные данные в «цифру», — рассказала вице-мэр.

Популярность детских электронных медкарт в Москве выросла почти вдвое
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Фото:АГН «Москва»

Он уточнила, что ранее доступ к этим данным был только у педиатров и патронажных медсестер в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). «Теперь все данные о новорожденных, включая выписные эпикризы и многое другое, доступны и другим врачам, а также родителям в электронной медкарте ребенка. Все это позволяет обеспечить преемственность в наблюдении за здоровьем малыша, сделать оказываемую медицинскую помощь более своевременной и эффективной. Родители, в свою очередь, получают доступ к медицинской истории ребенка, с которой можно ознакомиться онлайн в любое время», — добавила заммэра.

Сведения будут переноситься в медкарту после ее заведения. Для этого родителям необходимо получить полис ОМС на ребенка и прикрепить его к детской поликлинике. Посмотреть медицинскую документацию новорожденного родители могут в электронной медкарте ребенка на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Власти Москвы открыли опекунам доступ к электронным медкартам детей
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Москва на протяжении 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Доступ к электронным медкартам москвичи получили в начале 2020 года. С тех пор сервис продолжает развиваться. За последние два года в электронные медкарты добавили снимки КТ и МРТ, открыли доступ опекунам к электронным медкартам детей, добавили справки о временной нетрудоспособности ребенка (более известные как справки 095/у). Кроме того, был упрощен сам доступ к электронным медкартам. По данным на декабрь минувшего года, треть всех детских поликлиник Москвы полностью перешли на ведение электронных медкарт без дублирования информации на бумаге.

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Москва здравоохранение цифровизация Дети медкарты новорожденные Анастасия Ракова
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