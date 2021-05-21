Упрощенный доступ вдвое повысил интерес москвичей к электронным медкартам

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Жители Москвы в два раза чаще стали пользоваться электронной медицинской картой (ЭМК) после запуска автоматического доступа. С момента появления такой возможности более 250 тыс. москвичей начали впервые пользоваться электронными медкартами. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В апреле власти Москвы упростили доступ жителей столицы к электронным медкартам — доступ автоматически открыли всем пользователям с полной учетной записью на портале mos.ru. «Автоматический доступ позволяет не ждать несколько дней проверки данных, а сразу же начать следить за своим здоровьем со смартфона. Нововведение уже принесло свои плоды. За прошедший месяц более 250 тыс. горожан начали пользоваться ЭМК — то есть в два раза больше москвичей впервые обратились к сервису», — рассказала заммэра.

Как объяснила Ракова, автоматический доступ к электронной медкарте предоставлен всем, кто получил полную учетную запись на портале mos.ru и таким образом уже верифицировал свои данные.