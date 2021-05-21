Упрощенный доступ вдвое повысил интерес москвичей к электронным медкартам
Жители Москвы в два раза чаще стали пользоваться электронной медицинской картой (ЭМК) после запуска автоматического доступа. С момента появления такой возможности более 250 тыс. москвичей начали впервые пользоваться электронными медкартами. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В апреле власти Москвы упростили доступ жителей столицы к электронным медкартам — доступ автоматически открыли всем пользователям с полной учетной записью на портале mos.ru. «Автоматический доступ позволяет не ждать несколько дней проверки данных, а сразу же начать следить за своим здоровьем со смартфона. Нововведение уже принесло свои плоды. За прошедший месяц более 250 тыс. горожан начали пользоваться ЭМК — то есть в два раза больше москвичей впервые обратились к сервису», — рассказала заммэра.
Как объяснила Ракова, автоматический доступ к электронной медкарте предоставлен всем, кто получил полную учетную запись на портале mos.ru и таким образом уже верифицировал свои данные.
Как получить быстрый доступ к медкарте
Для начала нужно повысить статус учетной записи mos.ru. Это можно сделать онлайн с помощью подтвержденной учетной записи на портале gosuslugi.ru или с помощью Сбер ID. В этом случае при входе в личный кабинет необходимо нажать на кнопку «Госуслуги» или «Войти по Сбер ID». Второй способ ― прийти в любой центр госуслуг «Мои Документы», предъявить там паспорт и заполнить заявление с указанием номера СНИЛС.
Для получения быстрого доступа к своей электронной медкарте пользователям с полной учетной записью необходимо на портале mos.ru зайти во вкладку «Каталог услуг», открыть раздел «Здоровье» и выбрать услугу «Упрощенный доступ к электронной медицинской карте для пользователей с полной учетной записью». Далее на открывшейся странице подтвердить номер телефона и дать согласие с условиями использования сервиса. Перейти в медкарту можно будет сразу после этих действий и подтверждения СМС-кода.