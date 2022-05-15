Захарова заявила о «неполной картине» без победы Украины на «Евровидении»

Без победы Украины в конкурсе «картина случившегося с этой страной была бы неполной», заметила официальный представитель российского МИДа. «Евровидение» выиграли музыканты фолк-рэп-группы Kalush Orchestra с песней Stefania

Фото: Giorgio Perottino / Getty Images

Для полноты картины происходящего вокруг Украины недоставало ее победы в песенном конкурсе «Евровидение», написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.

«Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы-яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес», — заметила она с иронией.

Музыканты украинской фолк-рэп-группы Kalush Orchestra с песней Stefania выиграли «Евровидение-2022», которое проходило в итальянском Турине. Максимальное количество баллов Украина получила от жюри Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы. По результатам голосования жюри Украина набрала 192 балла. Благодаря зрителям группа получила еще 439 баллов.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Kalush Orchestra с победой в конкурсе. «Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный», — сказал Зеленский.

Второе место заняла Великобритания (466 баллов), третье — Испания (459).

Россия в этом году не участвовала в конкурсе.