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Захарова заявила о «неполной картине» без победы Украины на «Евровидении»

Без победы Украины в конкурсе «картина случившегося с этой страной была бы неполной», заметила официальный представитель российского МИДа. «Евровидение» выиграли музыканты фолк-рэп-группы Kalush Orchestra с песней Stefania
Фото: Giorgio Perottino / Getty Images
Фото: Giorgio Perottino / Getty Images

Для полноты картины происходящего вокруг Украины недоставало ее победы в песенном конкурсе «Евровидение», написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.

«Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы-яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес», — заметила она с иронией.

Музыканты украинской фолк-рэп-группы Kalush Orchestra с песней Stefania выиграли «Евровидение-2022», которое проходило в итальянском Турине. Максимальное количество баллов Украина получила от жюри Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы. По результатам голосования жюри Украина набрала 192 балла. Благодаря зрителям группа получила еще 439 баллов.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Kalush Orchestra с победой в конкурсе. «Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный», — сказал Зеленский.

Второе место заняла Великобритания (466 баллов), третье — Испания (459).

Россия в этом году не участвовала в конкурсе.

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