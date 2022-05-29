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Военная операция на Украине ,  
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Посол России в Британии заявил, что никто не говорил о желании взять Киев

По словам дипломата, никто из официальных лиц никогда не заявлял о желании России захватить Киев. Он также усомнился в возможности захватить такой большой город
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В России никто из первых лиц никогда не говорил о желании захватить или оккупировать Киев, это стало бы проблемой из-за большой территории и населения города. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Би-би-си.

«Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город», — сказал он.

При этом Келин полагает, что нет необходимости наращивать численность российских войск на Украине. «Мы разберемся с этим [положением на Украине] посредством операции, проводимой конвенциональными средствами <...> Вы могли заметить, что мы не наращивали численность своих войск. Мы считаем, что их достаточно, чтобы разобраться с этой ситуацией», — добавил посол.

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Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. На второй день спецоперации российское Минобороны сообщило о блокировании Киева и Чернигова.

О договоренности по отводу войск с киевского и черниговского направлений в конце марта заявил глава российской делегации на мирных переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. 30 марта Минобороны сообщило о выполнении всех основных задач под Киевом и Черниговом и перегруппировке войск.

Тем не менее в середине апреля представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России могут нанести удары по «центрам принятия решений», в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит наносить удары по территории России, а также совершать «попытки диверсий».

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее о том, что России необходимо «забрать» Киев, говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать его. Если бы нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок», — говорил он в конце марта.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Киев Андрей Келин посол Военная операция на Украине
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