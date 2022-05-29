ТАСС сообщил об ужесточении обвинения отцу сестер Хачатурян

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении отца сестер Хачатурян Михаила Хачатуряна, которого посмертно обвинили в сексуальном насилии над дочерьми и побоях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Окончание расследования агентству подтвердила сторона защиты.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, в ходе расследования «был установлен еще один факт распространения обвиняемым порнографического материала», о чем уведомили адвокатов. Собеседник сообщил, что юристы ознакомились с материалами дела и после утверждения обвинительного заключения его направят в Бутырский суд для рассмотрения по существу.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет и к адвокату родственников Михаила Хачатуряна Ольге Халиковой.

Как заявила Халикова агентству, следствие полагает, что Хачатурян отправил «ролик порнографического характера, где изображены мужчина и женщина», на телефон подруге своих дочерей. «Исходя из нормативно-правовых актов, обязанность следствия была в доказывании, что именно Михаил отправлял данный ролик, но этого сделано не было», — указала она. По словам Халиковой, сестры пользовались телефоном отца; она допускает, что ролик могли отправить дочери.

Адвокат заявила также, что защита не согласна с выводами следствия. По ее словам, экспертиз, которые подтвердили бы у девушек следы «повреждений в области гениталий от предполагаемого насилия, в котором они обвиняют своего отца», проведено не было.

Сестры Хачатурян — Ангелина, Крестина и Мария — были задержаны в 2018 году после обнаружения тела их отца со множественными ранами в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. В их отношении возбудили уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии СК, они нанесли отцу множественные ранения ножом и молотком, из-за чего мужчина скончался. Их арестовали, впоследствии меру пресечения заменили на запрет определенных действий.

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Защита настаивает, что действия девушек на фоне продолжавшегося несколько лет насилия со стороны отца следует расценивать как необходимую самооборону. СК подтвердил факты «систематических истязаний и сексуальных домогательств» в семье Хачатурян. В марте 2021 года против покойного возбудили уголовное дело с согласия его родственников, сестер признали потерпевшими.