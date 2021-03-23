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Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии

В начале марта было возбуждено дело против отца девушек, Михаила Хачатуряна, по статьям об изнасиловании и истязании. Для этого понадобилось согласие его родственников. Теперь девушек признали потерпевшими
Сестры Крестина и Ангелина (слева направо) Хачатурян
Сестры Крестина и Ангелина (слева направо) Хачатурян (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, признали потерпевшими по делу, недавно возбужденному против него по статьям об изнасилованиях, принуждению к действиям сексуального характера и истязанию, сообщила РБК адвокат одной из сестер, Ангелины, Мари Давтян.

«Это то, о чем мы на самом деле давно говорили, — о том, что они на самом деле являются потерпевшими в связи с теми действиями, которые в их отношении совершались. <...> Мы продолжаем утверждать, что именно те события, многолетняя жизнь в условиях пытки, по сути, и стали причиной того, что девочки были вынуждены поступить так, как они поступили», — утверждает адвокат.

По ее словам, признание сестер потерпевшими — шаг к признанию того, что обстоятельства, в которых они жили, угрожали их здоровью и жизни.

То, что сестры проходят потерпевшими по новому делу, РБК также подтвердил адвокат другой сестры, Марии, Ярослав Пакулин. Он назвал это закономерным и ожидаемым шагом, так как ранее родственники Михаила Хачатуряна дали согласие на возбуждение дела. По закону возбудить дело против умершего можно только с согласия его родных.

«Несмотря на то что основные свидетели и основные доказательства уже собраны в ходе основного дела, сейчас будет продолжен сбор доказательств. Новые экспертизы, скорее всего, будут проведены: и судебно-медицинские, и психолого-психиатрические», — уверен Пакулин.

РБК направил запрос в Следственный комитет (СК) России.

Адвокат сообщил о возбуждении дела против отца сестер Хачатурян
Общество
Фото:Михаил Хачатурян / Одноклассники

Защита родственников Михаила Хачатуряна при этом обратила внимание на то, что признание сестер потерпевшими — процессуальное действие и не является подтверждением вины их отца. «Как мы и говорили ранее, только в рамках возбужденного дела можно должным образом провести проверку, все экспертизы: судебно-медицинские, психолого-сексолого-психиатрические. Поэтому это промежуточный процессуальный момент, и он не говорит о наличии уже каких-то доказательств причастности Михаила, либо установлении его вины в совершении данного преступления», — рассказала РБК адвокат родственников Михаила Хачатуряна Ольга Халикова.

О возбуждении уголовного дела против отца девушек две недели назад сообщил адвокат одной из них Алексей Липцер.

Родственники дали согласие в декабре 2020 года. Сестра Михаила Наира Хачатурян поясняла, что уверена в невиновности брата. «Мы приняли такое решение, потому что уверены, что Михаил не виновен в том, в чем его пытаются обвинить. От уголовного дела ожидаем реабилитации», — заявляла она.

Михаила Хачатуряна убили в июле 2018 года, позже задержали его дочерей. Против них возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

СК пришел к выводу, что сестры нанесли отцу множественные ранения ножом и молотком «по предварительному сговору». Следствие также решило, что сестер подвигла к этому личная неприязнь, так как отец долгое время причинял им «физические и психические страдания».

Адвокаты девушек при этом настаивают, что их действия стоит расценивать как самооборону, так как отец домогался и насиловал их.

Авторы
Елизавета Ламова, Мария Лисицына
Сестры Хачатурян потерпевшие уголовное дело
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