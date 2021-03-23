Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии

В начале марта было возбуждено дело против отца девушек, Михаила Хачатуряна, по статьям об изнасиловании и истязании. Для этого понадобилось согласие его родственников. Теперь девушек признали потерпевшими

Сестры Крестина и Ангелина (слева направо) Хачатурян (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, признали потерпевшими по делу, недавно возбужденному против него по статьям об изнасилованиях, принуждению к действиям сексуального характера и истязанию, сообщила РБК адвокат одной из сестер, Ангелины, Мари Давтян.

«Это то, о чем мы на самом деле давно говорили, — о том, что они на самом деле являются потерпевшими в связи с теми действиями, которые в их отношении совершались. <...> Мы продолжаем утверждать, что именно те события, многолетняя жизнь в условиях пытки, по сути, и стали причиной того, что девочки были вынуждены поступить так, как они поступили», — утверждает адвокат.

По ее словам, признание сестер потерпевшими — шаг к признанию того, что обстоятельства, в которых они жили, угрожали их здоровью и жизни.

То, что сестры проходят потерпевшими по новому делу, РБК также подтвердил адвокат другой сестры, Марии, Ярослав Пакулин. Он назвал это закономерным и ожидаемым шагом, так как ранее родственники Михаила Хачатуряна дали согласие на возбуждение дела. По закону возбудить дело против умершего можно только с согласия его родных.

«Несмотря на то что основные свидетели и основные доказательства уже собраны в ходе основного дела, сейчас будет продолжен сбор доказательств. Новые экспертизы, скорее всего, будут проведены: и судебно-медицинские, и психолого-психиатрические», — уверен Пакулин.