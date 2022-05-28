Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
МИД сообщил о продолжении диалога с США по возобновлению инспекций СНВ-3 Политика, 14:07
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 13:59
В ФИФА пожелали футболу России быстро вернуться на международную арену Спорт, 13:56
Россияне стали лидерами по числу созданных иностранных компаний в Турции Бизнес, 13:43
Лукашенко назвал ситуацию на границе напряженной «как 80 лет назад» Политика, 13:18
Дюков назвал ожидаемые сроки решений по апелляциям на санкции ФИФА и УЕФА Спорт, 13:17
Тарпищев назвал 19-летнего теннисиста фаворитом в матче с Хачановым Спорт, 13:16
С видом на Москву-реку: жилой комплекс с приватными двориками РБК и Primavera, 13:02
Европол заявил о риске попадания оружия с Украины к преступникам Политика, 12:55
Получивший медаль Ухова американец попался на антидопинговом нарушении Спорт, 12:39
Путин отменил верхний возрастной предел для контрактников Политика, 12:21
Хакеры, взломы и DDos: критические моменты для бизнеса РБК и МегаФон, 12:19
Российский защитник играл в Кубке Стэнли с тремя сломанными ребрами Спорт, 12:04
Футбольный клуб «Челси» сменит владельца 30 мая Спорт, 12:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Лукашенко назвал ситуацию на границе напряженной «как 80 лет назад»

Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Военно-политическая обстановка у границ Белоруссии складывается напряженная, заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня пограничника.

«В наше непростое время, как и восемь десятилетий назад, у рубежей Отечества складывается напряженная военно-политическая обстановка. Без сомнений, каждый из вас хорошо понимает, перед какими вызовами и угрозами мы стоим сегодня и какое противоборство идет вокруг нашего государства, а на передовой линии обороны находитесь вы — воины в зеленых фуражках», — сказал Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что белорусские военные смогут защитить независимость и территориальную целостность страны, если это потребуется, а пограничники сделают все возможное, чтобы «священные рубежи» государства оставались в неприкосновенности.

В Белоруссии создадут народное ополчение
Политика
Фото:Василий Федосенко / Reuters

5 мая в белорусском Генштабе заявили, что НАТО вдвое нарастило военный контингент в Восточной и Юго-Восточной Европе, а на основе частей вблизи границ Белоруссии и России в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки. По оценке Минска, на восточный фланг альянса из континентальной части США была переброшена группировка численностью 37,5 тыс. человек. Из них около 24,5 тыс. человек разместились в Польше и странах Балтии.

Позднее Лукашенко объявил о создании в белорусских вооруженных силах нового оперативного командования на южном направлении. Глава государства такое решение объяснил ожидаемым давлением со стороны Польши, Литвы и Латвии, в частности с помощью дислоцированных там войск НАТО.

27 мая министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил еще и о планах сформировать народное ополчение. Он отметил, что в стране достаточно ресурсов для создания нового вида воинских формирований.

Читайте на РБК Pro
Pro
Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб.
Статьи
Pro
Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется
Статьи
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
«Ваш уровень дохода?»: какие вопросы в анкете сорвут исследование
Инструкции
Pro
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters Почему Тинькофф Банк — один из немногих, кто способен пережить кризис
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Хотите заключить сделку — правильно молчите. Неочевидный секрет продаж
Статьи
Pro
Фото: Al Barry / Getty Images Три шага, чтобы избавиться от перфекционизма
Статьи

Теги
Александр Лукашенко Белоруссия ситуация на границе
Материалы по теме
В Белоруссии ограничат пребывание граждан в пограничной полосе с Украиной
Политика
В Белоруссии создадут оперативное командование на украинском направлении
Политика
Белорусская армия начала новый этап проверки сил реагирования
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter