Лукашенко назвал ситуацию на границе напряженной «как 80 лет назад»

Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Военно-политическая обстановка у границ Белоруссии складывается напряженная, заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня пограничника.

«В наше непростое время, как и восемь десятилетий назад, у рубежей Отечества складывается напряженная военно-политическая обстановка. Без сомнений, каждый из вас хорошо понимает, перед какими вызовами и угрозами мы стоим сегодня и какое противоборство идет вокруг нашего государства, а на передовой линии обороны находитесь вы — воины в зеленых фуражках», — сказал Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что белорусские военные смогут защитить независимость и территориальную целостность страны, если это потребуется, а пограничники сделают все возможное, чтобы «священные рубежи» государства оставались в неприкосновенности.

5 мая в белорусском Генштабе заявили, что НАТО вдвое нарастило военный контингент в Восточной и Юго-Восточной Европе, а на основе частей вблизи границ Белоруссии и России в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки. По оценке Минска, на восточный фланг альянса из континентальной части США была переброшена группировка численностью 37,5 тыс. человек. Из них около 24,5 тыс. человек разместились в Польше и странах Балтии.

Позднее Лукашенко объявил о создании в белорусских вооруженных силах нового оперативного командования на южном направлении. Глава государства такое решение объяснил ожидаемым давлением со стороны Польши, Литвы и Латвии, в частности с помощью дислоцированных там войск НАТО.

27 мая министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил еще и о планах сформировать народное ополчение. Он отметил, что в стране достаточно ресурсов для создания нового вида воинских формирований.