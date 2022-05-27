Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов «Апрельские тезисы»

Здание Министерства юстиции Российской федерации (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Минюст включил в список СМИ-иноагентов компанию ООО «Апрельские тезисы», которую создал ранее признанный иноагентом журналист Владимир Воронов, сообщается на сайте ведомства.

В этом случае речь идет «о добросовестном выполнении требований закона», установленных для лиц, признанных иноагентами, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», отметили в Минфине. В нем напомнили, что все, кто признан иноагентом, должны зарегистрировать юрлицо в течение месяца после включения в реестр.

Воронова Минюст внес в список СМИ-иноагентов 22 апреля. Он один из авторов на «Радио Свобода» (включено в список СМИ-иноагентов).

Всего в реестре значатся 160 средств массовой информации, организаций, журналистов и других деятелей. Шесть фигурантов Минюст исключил из списка: в конце апреля из него выбыли Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина, а затем в начале мая — Владимир Жилкин, Александра Лютова, Александра Грезева и Илья Пигалкин. Любарев — эксперт по выборам, член совета движения «Голос» (признано иноагентом), а остальное — координаторы того же движения.

Пополнялся список СМИ-иноагентом в прошлый раз 18 мая. Тогда Минюст включил в него ООО «Лиза норм». Как сообщалось на сайте ведомства, соучредителями общества являются основатель издания The Bell и экс-руководитель редакции РБК Елизавета Осетинская, главред издания и и бывшая замруководителя редакции РБК Ирина Малкова и журналистка телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Мария Борзунова — все они 1 апреля также были признаны иноагентами.