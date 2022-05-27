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США допустили минимальное влияние на мировую экономику при дефолте России

США ожидают минимального влияния на мировую и американскую экономику, если в России случится дефолт, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. Трансляцию вел телеканал CNBC.

«Мы ожидаем, что влияние на мировую и американскую экономику будет минимальным, учитывая то, что Россия уже находится в состоянии финансовой изоляции. При этом Минфин продолжает следить [за ситуацией] и вести обсуждения с мировым финансовым сообществом», — сказала Жан-Пьер.

Она посчитала, что раз Минфин США решил не продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России выплачивать свой внешний долг, то Москва не сможет выполнить свои долговые обязательства и столкнется с дефолтом.

США запретили России обслуживать внешний госдолг
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Джанет Йеллен

25 мая истекла генеральная лицензия, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В Минфине США заявили, что не будут ее продлевать.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен говорила, что если Россия не найдет способ продолжить оплачивать госдолг и допустит технический дефолт, то это существенно не изменит ее положение, так как «она уже отрезана от глобального рынка капитала».

В итоге российский Минфин объявил, что продолжит обслуживание и погашение всех долговых обязательств в российской валюте вместо долларов США.

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