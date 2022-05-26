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Глава Приднестровья отправил в отставку правительство

Вадим Красносельский
Вадим Красносельский (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Президент Приднестровья Вадим Красносельский отправил в отставку премьера Александра Мартынова и все правительство, соответствующий указ опубликован на сайте главы непризнанной республики.

«Освободить Мартынова Александра Владимировича от должности председателя правительства Приднестровской Молдавской республики. Объявить об отставке правительства Приднестровской Молдавской республики», — говорится в документе.

Обязанности премьера Красносельский возложил на заместителя председателя правительства по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной власти Станислава Касапа. В указе отмечается, что правительство продолжит работу до формирования нового кабинета. Документ вступает в силу на следующий день после официальной публикации.

Также глава республики подписал указ о награждении Мартынова орденом Почета.

Другим указом Красносельский предложил приднестровскому парламенту рассмотреть кандидатуру министра сельского хозяйства и природных ресурсов Александра Розенберга на пост премьера.

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Вадим Красносельский

В конце апреля в Приднестровье произошла серия атак, нападению подверглась в том числе штаб-квартира Министерства госбезопасности республики. В ПМР объявили красный уровень террористической угрозы. 25 мая президент республики снизил уровень террористической опасности с критического красного до высокого желтого на 15 суток.

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По информации властей Приднестровья, неизвестные, обстрелявшие штаб-квартиру ведомства, прибыли с украинской территории и потом вернулись назад. МВД республики также сообщало о стрельбе с территории Украины по селу Колбасна, где находится один из крупнейших в Европе складов боеприпасов, а также об обнаружении дронов, запущенных из соседней страны.

Президент Молдавии Майя Санду связала взрывы с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию в регионе пытается дестабилизировать Россия. Москва расценила эти инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине, чего, как заявили в российском МИДе, хотели бы избежать.

Советник украинского лидера Алексей Арестович заявил о готовности ввести войска в соседнюю республику, если об этом попросят молдавские власти. Кишинев отказался. Бюро по реинтеграции Молдавии сообщило, что решение проблемы Приднестровья возможно исключительно политическим и мирным путем посредством переговоров.

В российском МИДе расценили атаки в Приднестровье как теракты и осудили попытки вовлечь республику в конфликт на Украине.

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