Эрдоган в разговоре с Макроном пожелал «справедливого мира» на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о необходимости «справедливого мира» между Россией и Украиной, сообщила пресс-служба турецкого президента в Twitter (социальная сеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры).

«Во время разговора президент Эрдоган заявил, что справедливый мир между Россией и Украиной должен быть достигнут как можно скорее и что Турция продолжит поощрять две страны вступить на путь диалога и дипломатии в этом направлении», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Эрдоган заявил, что контакты властей двух стран с лицами и структурами, связанными с боевиками Рабочей партии Курдистана (признана в Турции террористической организацией), противоречат духу союзничества в рамках НАТО.

Ранее Эрдоган говорил, что Анкара приложила реальные усилия для урегулирования отношений между Россией и Украиной, а не «участвовала в шоу».

С начала российской военной операции на Украине Турция неоднократно предлагала посредничество в переговорах Москвы и Киева. В середине марта в Анталье прошла встреча глав МИДов двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, а в конце месяца в Стамбуле состоялись последние очные переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи Киев передал свои предложения о мирном урегулировании. Москва заявляла, что направила несколько ответных документов, но реакции на них не получила.

Эрдоган приглашал президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина провести встречу на территории Турции, а также не раз разговаривал с обоими лидерами по телефону. По словам турецкого президента, он намерен продолжить «телефонную дипломатию». В конце апреля во время беседы с Путиным Эрдоган указал, что важно прекратить огонь на Украине и обеспечить эффективную работу гуманитарных коридоров.