Тегеран предложил посредничество в переговорах России и Украины

Хоссейн Амир Абдоллахиян (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предложил исламскую республику в качестве площадки для проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает агентство Fars.

«Мы выступаем за политическое решение ситуации на Украине и переговоры. На прошлой неделе я сообщил главе МИД России Сергею Лаврову, что Иран готов стать площадкой для двух сторон», — сказал Абдоллахиян.

Переговоры между российской и украинской делегациями начались в конце февраля. Последняя очная встреча состоялась 29 марта в Стамбуле, после нее Киев передал Москве свои предложения по мирному урегулированию. В конце апреля российская сторона направила украинской свой проект договора.

17 мая Москва и Киев сообщили о приостановке переговоров. Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский 22 мая заявил, что Россия не отказывается от переговоров, но сейчас процесс заморожен по инициативе Украины.

В Киеве в начале апреля объясняли, что на «эмоциональный фон» переговоров повлияли события в Буче: украинские власти сообщали об убийствах мирных жителей в городе. В Минобороны публикацию кадров из Бучи назвали провокацией. В интервью японскому телеканалу NHK президент Украины Владимир Зеленский сказал, что возобновление переговоров будет возможно лишь после возвращения Киеву территорий, перешедших под контроль России с 24 февраля.