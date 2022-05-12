Китайские эксперты заявили об ущербе для КНР из-за ситуации на Украине

Они полагают, что военные действия несут для Китая только «потери и разрушения», но не приносят никакой пользы. По их мнению, Китай старается балансировать в сложившейся ситуации, из-за чего несет экономические потери

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Военные действия на Украине наносят вред Китаю, пишет Bloomberg, цитируя китайских экспертов.

Декан Института международных отношений Университета Цинхуа Ян Сюэтон считает, что конфликт несет для Китая «только потери и разрушения, но не несет никакой пользы». До этого он утверждал, что российская спецоперация поставила Пекин «в затруднительное положение», так как из-за своей стратегии балансирования Китай терпит экономические потери.

Агентство также приводит слова бывшего посла Китая на Украине Гао Юшэна, который заявил, что Россия поступает «двулично» и нарушает обещания, в том числе по отношению к бывшим республикам СССР. Издание называет слова Юшэна «одними из наиболее ярких критических замечаний в отношении политики Китая» с начала операции на Украине.

Как пишет Bloomberg, несмотря на заявления Пекина о том, что он не поддерживает проведение российской операции на Украине, КНР неоднократно выступала в оппозиции к Вашингтону, который настаивает на выводе войск. Помимо этого китайские дипломаты подтверждали планы по расширению стратегических связей с Москвой.

«Приверженность Пекина Москве отчасти связана с опасениями, что США будут использовать свою глобальную сеть альянсов и финансовое влияние для сдерживания Китая, как они сейчас делают с Россией. Китай не может позволить себе такую изоляцию, поскольку четверть всего его торгового оборота приходится на ЕС и США», — пишет Bloomberg.

В начале мая Guardian со ссылкой на источники писал, что Китай решил проверить устойчивость своей экономики на случай введения санкций. Стресс-тест, по данным газеты, начался в конце февраля — начале марта, когда страны Запада начали вводить санкции против России.

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После начала военной операции Китай воздержался от голосования за проект резолюции, призывающий Россию прекратить военные действия, во время заседания Совбеза ООН. Постпред КНР при организации Чжан Цзюнь заявил, что расширение НАТО затронуло «законные озабоченности России в плане безопасности» и они должны быть внимательно учтены.

Позже Пекин несколько раз заявлял, что выступает за разрешение кризиса путем переговоров.

На прошлой неделе представитель Китая в Совете безопасности ООН Чжан Цзюнь заявил, что на Украине видны признаки расширения и затягивания конфликта и они «вызывают беспокойство». Он подчеркнул, что диалог и переговоры являются единственным способом положить конец разногласиям, а поставки оружия в страну «не принесут мир».