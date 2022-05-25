В Финляндии заподозрили первый случай оспы обезьян

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Финские врачи выявили первый предполагаемый случай заболевания оспой обезьян в стране, передает издание Yle со ссылкой на органы здравоохранения Хельсинки.

Симптомы заболевания обнаружили у мужчины, который вернулся из Европы, у него волдыри и высокая температура. Врачи смогут подтвердить диагноз к концу следующей недели, когда будут готовы результаты анализов.

Оспа обезьян впервые была выявлена в 1958 году, большинство случаев тогда зафиксировали в Африке. Однако в этом году вспышка этого заболевания была зафиксирована вновь — 7 мая в Великобритании у человека, вернувшегося из Нигерии. Потом случаи заболевания стали регистрировать в странах Европы, США, Канаде, Австралии. В Бельгии зафиксировали четыре случая и ввели 21-дневный карантин для заболевших.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 21 мая, в мире зафиксированы 92 случая заболевания оспой обезьян. Летальных исходов не зарегистрировали.

23 мая Роспотребнадзор сообщал, что в России не выявили случаев данного заболевания.

Среди его симптомов могут быть острая сыпь, головная боль, температура выше 38,5 градуса, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, спине, сильная слабость.