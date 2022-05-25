В Минске признали снижение экспорта на $14 млрд из-за санкций и Украины
Из-за западных санкций и конфликта на Украине экспорт Белоруссии в 2022 году может снизиться на 30%, что приведет к потерям в $14 млрд, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает БелТА.
«Санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в $14 млрд потерь экспортной выручки до конца года, или около 30% снижения экспорта», — признал Снопков.
Он отметил, что с июня Минск не сможет продавать на премиальный европейский рынок древесину, черные металлы и изделия из них, а также цемент и шины, а это около $1,8 млрд экспортной выручки.
«Прямое влияние санкций затронуло порядка 20% белорусской экономики и косвенно распространилось на всю оставшуюся ее часть», — констатировал первый зампремьера.
Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко оценил потери экспорта из республики из-за экономических санкций, введенных против Минска странами ЕС и Северной Америки, в $16–18 млрд. Он заявил, что Белоруссия будет переориентироваться на другие рынки, в том числе азиатский, африканский и Ближнего Востока.
Страны Евросоюза и США ввели первый пакет санкций против Минска в августе 2020 года после президентских выборов. Эти ограничения коснулись официальных лиц, госдолга страны и госкомпаний, включая «Белавиа» и «Белоруснефть».
Новый пакет западные страны ввели после начала российской военной операции на Украине 24 февраля. Они коснулись энергетической и транспортной сфер, финансового и других секторов, а также визовой политики.