Число госпитализаций с коронавирусом выросло за сутки на 218%

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За последние сутки в больницы с COVID-19 в России попали 2466 человек, что на 218,2% больше, чем накануне. Об этом сообщил оперативный штаб в Telegram.

Больше всего госпитализаций с коронавирусом в Санкт-Петербурге (128), Москве (123) и Свердловской области (90).

Выявили 3785 новых случаев заражения при 79 тыс. проведенных тестов. Выздоровели 6352 человека (+ 24,1%). Умерли 90 человек.

Накануне штаб сообщал о госпитализации 775 человек и отмечал, что показатель на 100 тыс. населения увеличился по сравнению с прошлой неделей на 3,1%. Медики выявили 4158 новых случаев и подчеркнули, что уровень заболеваемости на 100 тыс. населения вырос на 1,9%. Рост отмечен в 43 субъектах. Умерли 76 человек.

С начала пандемии коронавирусом заболели 18,3 млн человек, выздоровели 17,7 млн, умерли 378,5 тыс. По состоянию на 20 мая уровень коллективного иммунитета, который отражает число переболевших в последние полгода, привитых и ревакцинированных опустился с 42% до 36,8%.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко предполагал, что новая волна коронавируса начнется в России в июне.