В России выявили минимум смертей от COVID с сентября 2020 года

За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 80 человек, это минимальный показатель с конца сентября 2020 года: тогда умер 61 человек. Кроме того, за последние сутки заболели еще 4,7 тыс., за все время пандемии — 18,2 млн

Фото: Кирилл Брага / Reuters

В России за прошедшие сутки выявили 4710 новых заражений коронавирусом, умерли 80 ранее заболевших, сообщает оперативный штаб.

В больницы доставили 1054 пациента, что почти вполовину меньше показателей предыдущего дня, 21 мая: тогда госпитализировали 1971 человека.

Больше всего новых заболевших выявили в следующих регионах:

Санкт-Петербург — 318 (68 госпитализаций);

Москва — 278 (96 госпитализаций);

Московская область — 245 (45 госпитализаций);

Свердловская область — 172 (6 госпитализаций);

Ростовская область — 156 (28 госпитализаций).

Количество умерших от COVID-19 за прошедшие сутки стало минимальным с 28 сентября 2020 года: тогда умер 61 человек при 8,1 тыс. новых заболевших.

Два дня до этого, 20 и 21 мая, в России выявляли рост числа новых заболевших, показатель превышал 5 тыс. человек в сутки. В Минздраве полагают, что новый подъем заболеваемости в России может начаться в июне. «Снижение [заболеваемости] несколько замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим периодам, что когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема», — пояснил министр Михаил Мурашко.

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К аналогичным выводам пришли и опрошенные РБК эксперты: они заключили, что новая волна может начаться в июне-июле. «Новая волна, возможно, не догонит по числу вновь выявленных случаев предыдущую волну «омикрона», то есть будет не такой тяжелой, если она вообще случится», — рассказал РБК главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Всего за все время распространения коронавируса в России заболели 18,29 млн человек, умерли 378 350. Коллективный иммунитет к этому дню достигает 36,8%, говорится в статистике оперативного штаба. Россияне сделали 91,3 млн прививок первым компонентом вакцин от коронавируса, в том числе однокомпонентной «Спутник Лайт», полностью завершено более 87,3 млн полных курсов вакцинации, в том числе «Спутник Лайт».