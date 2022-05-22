Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Что произойдет, если комета с самым большим ядром врежется в Землю Футурология, 12:00
Пенсионеры получат 10 тыс. руб. при оформлении самозанятости Экономика, 12:00
Почему прогнозы экономического роста не сбываются — The Economist Pro, 11:50
В России выявили минимум смертей от COVID с сентября 2020 года Общество, 11:48
Восемь типичных ошибок грузоперевозчиков РБК и Cordiant Professional, 11:39
Дзюба в образе Дедпула сообщил об уходе из «Зенита» Спорт, 11:19
Эти акции разорили инвесторов: топ-20 за 30 лет. В него не попал Enron Pro, 11:16
МИД увидел риск превращения Арктики в «театр военных действий» из-за НАТО Политика, 11:07
Внезапная остановка сердца: как геолокация поможет выжить пострадавшему Партнерский проект, 10:51
Президент «Реала» ответил Мбаппе на срыв сделки фразой «разрушили мечту» Спорт, 10:50
Газизов словами «не чемпионство, но бомба» оценил 14 место «Уфы» в лиге Спорт, 10:29
Создатель Viber Игорь Магазинник: Павел Дуров успешно использовал страх Pro, 10:26
Встреча министров АТЭС завершилась без итоговой декларации Экономика, 10:20
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 10:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России выявили минимум смертей от COVID с сентября 2020 года

Оперштаб: в России выявили 4710 заразившихся COVID, госпитализированы 1054 человека
За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 80 человек, это минимальный показатель с конца сентября 2020 года: тогда умер 61 человек. Кроме того, за последние сутки заболели еще 4,7 тыс., за все время пандемии — 18,2 млн
Фото: Кирилл Брага / Reuters
Фото: Кирилл Брага / Reuters

В России за прошедшие сутки выявили 4710 новых заражений коронавирусом, умерли 80 ранее заболевших, сообщает оперативный штаб.

В больницы доставили 1054 пациента, что почти вполовину меньше показателей предыдущего дня, 21 мая: тогда госпитализировали 1971 человека.

Больше всего новых заболевших выявили в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 318 (68 госпитализаций);
  • Москва — 278 (96 госпитализаций);
  • Московская область — 245 (45 госпитализаций);
  • Свердловская область — 172 (6 госпитализаций);
  • Ростовская область — 156 (28 госпитализаций).

Количество умерших от COVID-19 за прошедшие сутки стало минимальным с 28 сентября 2020 года: тогда умер 61 человек при 8,1 тыс. новых заболевших.

Попова заявила, что коронавирус останется после завершения пандемии
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Два дня до этого, 20 и 21 мая, в России выявляли рост числа новых заболевших, показатель превышал 5 тыс. человек в сутки. В Минздраве полагают, что новый подъем заболеваемости в России может начаться в июне. «Снижение [заболеваемости] несколько замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим периодам, что когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема», — пояснил министр Михаил Мурашко.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pexels Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать
Инструкции
Pro
Почему обвалились продажи NFT
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Поиск ИТ-решений открывает пути для коррупции и переплат. Как их обойти
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Риск массовых распродаж: вернут ли иностранцам доступ на российские биржи
Статьи
Pro
В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать
Статьи

К аналогичным выводам пришли и опрошенные РБК эксперты: они заключили, что новая волна может начаться в июне-июле. «Новая волна, возможно, не догонит по числу вновь выявленных случаев предыдущую волну «омикрона», то есть будет не такой тяжелой, если она вообще случится», — рассказал РБК главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Всего за все время распространения коронавируса в России заболели 18,29 млн человек, умерли 378 350. Коллективный иммунитет к этому дню достигает 36,8%, говорится в статистике оперативного штаба. Россияне сделали 91,3 млн прививок первым компонентом вакцин от коронавируса, в том числе однокомпонентной «Спутник Лайт», полностью завершено более 87,3 млн полных курсов вакцинации, в том числе «Спутник Лайт».

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
коронавирус статистика
Материалы по теме
Роспотребнадзор назвал «стелс-омикрон» самым заразным штаммом за пандемию
Общество
Билл Гейтс заразился коронавирусом
Общество
Гейтс рассказал, что могло бы изменить течение пандемии COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter