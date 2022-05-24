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Российские военные провели учения по высадке техники на побережье Балтики

Малый десантный корабль на воздушной подушке &laquo;Мордовия&raquo;
Малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» (Фото: Минобороны РФ)

Экипаж малого десантного корабля на воздушной подушке «Мордовия» в рамках учений провел артиллерийские стрельбы и провел высадку техники на побережье Балтийского моря, сообщает Минобороны.

Военные выполнили стрельбы по надводным и воздушным целям из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630. «Экипаж «Мордовии» также осуществил высадку военной техники соединения морской пехоты флота на необорудованное побережье», — сообщили в ведомстве.

Корабли НАТО вошли в Балтийское море для учений
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Фото:Gero Breloer / AP

Как пояснило Минобороны, стрельбы и высадка техники проводились в рамках отработки элементов курсовой задачи, она предусматривает действия одиночного корабля в море. Также прошли учения по борьбе за живучесть, химической и биологической защите.

По данным Минобороны, «Мордовия» наряду с аналогичным кораблем «Евгений Кочешков» являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке. Оба они стоят на вооружении Балтфлота.

18 мая Финляндия и Швеция, расположенные в Балтийском регионе, подали официальные заявки в НАТО. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море «становится морем НАТО». По его мнению, это укрепит безопасность в акватории.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Россия сформирует в Западном военном округе 12 воинских частей и подразделений в ответ на новые угрозы, среди которых он назвал расширение Североатлантического альянса за счет этих двух стран.

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