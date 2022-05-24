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Зампостпреда в ООН счел пиаром желание Зеленского встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский занимается самопиаром, когда говорит, что готов лично встречаться только с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Это, конечно, пиар чистый», — сказал он, добавив, что подобную встречу необходимо тщательно подготовить, а ее повестку — согласовать с представителями обеих сторон.

Зеленский назвал единственную тему для возможных переговоров с Путиным
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Владимир Зеленский (на экране)

По словам дипломата, ключевые положения, которые будут обсуждать президенты при личной встрече, должны сначала проработать эксперты, иначе будет «незачем разговаривать».

Зеленский не раз говорил, что хочет лично встретиться с Путиным. Он делал несколько таких заявлений и до, и после начала российской спецоперации на Украине. Накануне украинский президент сообщил, что «в принципе не воспринимает какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации», кроме Путина. Зеленский добавил, что согласится на переговоры только в том случае, если их темой будет прекращение боевых действий на территории Украины.

В Москве не раз отклоняли просьбу Зеленского о встрече с Путиным, ссылаясь на необходимость подготовить договоренности, которые президенты могли бы оформить. Так, в середине мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не отказывается от этих переговоров, но подчеркнул, что без конкретного документа они «вряд ли возможны».

Россия и Украина ведут переговоры по урегулированию конфликта с конца февраля, три первых раунда прошли в очном формате на территории Белоруссии, затем встречи начали проводить по видеосвязи. В конце марта состоялась четвертая очная встреча российских и украинских представителей в Стамбуле, где Киев передал Москве свои предложения по политическому урегулированию. Россия передала Украине ответный проект договора в конце апреля.

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Однако уже в середине мая офис Зеленского и российский МИД сообщили, что переговоры зашли в тупик. Москва обвиняет Киев в заморозке переговорного процесса и подчеркивает готовность его продолжить. Украина, со своей стороны, готова возобновить встречи, если российские войска покинут ее территорию, говорил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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