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В Бельгии ввели 21-дневный карантин для заболевших обезьяньей оспой

В стране зафиксировали четыре случая заражения оспой обезьян. Согласно требованию Минздрава Бельгии, заболевшие обязаны уйти на трехнедельный карантин
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

В Бельгии 20 мая ввели обязательный 21-дневный карантин для заболевших обезьяньей оспой. Об этом заявил министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук, передает HLN.

По его словам, зараженные вирусом обезьяньей оспы должны находиться в изоляции «до тех пор, пока пустулы не заживут».

Те, кто контактировал с заболевшими, не должны уходить на 21-дневный карантин, однако им следует наблюдать за своим состоянием в течение трех недель (инкубационный период составляет от 5 до 21 дня), пишет издание.

RTBF сообщил, что в Бельгии обнаружили четвертый случай заражения оспой обезьян. Заболевшим оказался мужчина из провинции Льеж.

По словам вирусолога Марка ван Ранста, четвертое заражение в Бельгии, как и три более ранних случая, связано с международным гей-фестивалем Darklands, который состоялся в Антверпене в начале мая. «Важно, чтобы все, кто присутствовал на фестивале Darklands, были бдительны в отношении любых симптомов», — предупредил он.

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

В Европе первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании 7 мая — заболевший недавно вернулся из Нигерии. К 20 мая в стране выявили уже 20 случаев заболевания.

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Минздрав Великобритании отметил, что значительная доля выявленных случаев была у мужчин-геев и бисексуалов, и призвал эту часть общества быть особенно внимательной.

Следом вирус обнаружили в Португалии, Испании, Швеции, Италии, Германии, Франции, Бельгии, США, Австралии и Канаде. К 21 мая ВОЗ подтвердила 92 случая заболевания оспой обезьян из 12 неэндемичных стран.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 21 мая заявил, что в стране не выявлено случаев заражения обезьяньей оспой. По его словам, в России с 2017 года есть средства диагностики, поэтому сложностей с постановкой как клинического, так и лабораторного диагноза нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 20 мая решила созвать группу экспертов на экстренное совещание для обсуждения вспышки обезьяньей оспы.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, большинство случаев было выявлено в Африке. Последняя вспышка произошла в 2017 году в Нигерии.

Инкубационный период болезни может варьироваться от пяти дней до трех недель. Среди симптомов заболевания: острая сыпь, головная боль, температура выше 38 с половиной градусов, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, боли в спине, сильная слабость.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Бельгия Оспа обезьян карантин
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