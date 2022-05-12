Минкульт отверг участие музеев Москвы в эксперименте по продаже алкоголя

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На площадках федеральных музеев и музеев-заповедников Москвы не будут проводить эксперимент с продажей алкоголя крепостью до 16,5%, сообщила пресс-служба Министерства культуры, передает ТАСС.

Ведомство объяснило, что отказ от участия связан с инцидентом в Третьяковской галерее. В конце мая 2018 года перед закрытием в зал с картинами Ильи Репина прорвался житель Воронежа Игорь Подпорин и несколько раз ударил по полотну «Иван Грозный и сын его Иван» металлической стойкой ограждения. Он содрал слой краски в центре картины, на фигуре царевича Ивана.

Хулиган называл Ивана Грозного святым и кричал, что картина оскорбляет чувства верующих. Экспертиза признала его вменяемым. Позже Подпорин признался, что выпил в музейном буфете 100 г водки. «Водку не пью, вот и накрыло», — пояснил он.

Накануне правительство Москвы сняло запрет на продажу алкоголя на летних верандах при ресторанах и кафе, а также разрешило продажу алкоголя крепостью до 16,5% в подведомственных столичному департаменту культуры музеях, а также в спортивных сооружениях.