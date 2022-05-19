В Третьяковке отреставрировали поврежденную посетителем картину Репина

В мае 2018 года посетитель разбил стекло картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» и прорвал холст в нескольких местах. При реставрации специалисты применили «целый ряд ноу-хау»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Третьяковской галерее отреставрировали поврежденную посетителем картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», сообщили РБК в пресс-службе музея. Реставрация полотна длилась четыре года.

Как уточнили «РИА Новости» представители галереи, «специалистами музея был разработан целый ряд ноу-хау, впервые успешно примененный в реставрационной области». Помимо повреждений, нанесенных вандалом, холст «имел серьезную «хроническую болезнь» — расслоение красочного слоя по всей живописной поверхности из-за ослабленного сцепления живописи с грунтом», которую усугубили удары, пояснили они. В пресс-службе отметили, что при восстановлении картины в России впервые был применен инновационный подход к утоньшению лакового покрытия. «Было также удалено значительное количество старых реставрационных межлаковых записей и материалов. Это позволило вернуть картине ее истинное колористическое звучание, исполненное художником», — сообщили в Третьяковской галерее.

В мае 2018 года посетитель разбил стекло картины с помощью металлического столбика ограждения, после чего несколько раз ударил им холст.

В пресс-службе Третьяковской галереи рассказали, что в результате полотно оказалось прорванным в нескольких местах в середине, где изображена фигура царевича. Пострадала и авторская рама. Представители музея отметили, что «по счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадало».

Хулиган, которого зовут Игорь Подпорин, был задержан. Он заявил, картина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», а «Иван Грозный причислен к лику святых». Позже появилась информация, что нападавший был пьян.

Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

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В апреле 2019 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Подпорина к двум с половиной годам в колонии общего режима.