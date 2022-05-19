Москалькова указала на отсутствие реакции на пытки военных на Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 15:56
Глава Херсонской области заявил о трансформации в будущем в регион России Политика, 17:08
Эксперты оценили доступность жилья в Москве по новой льготной ипотеке Недвижимость, 16:59
В «Роскосмосе» объяснили причину переноса выхода в космос с борта МКС Технологии и медиа, 16:58
Буш-младший словами «времена меняются» оценил обещание не расширять НАТО Политика, 16:49
FT сообщила о планах ЕС потреблять больше угля взамен газа из России Бизнес, 16:46
Новый кроссовер Changan заметили у бывшего завода Renault в Москве Авто, 16:38
Производитель «Боржоми» предложил передать долю в компании властям Грузии Бизнес, 16:37
Алишер Усманов подал на развод с Ириной Винер Общество, 16:34
Орешкин заявил об угрозе мирового голода к концу 2022 года Политика, 16:33
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 16:30
«АвтоВАЗ» назначил первого после ухода Renault топ-менеджера Авто, 16:29
РФС выберет из семи вариантов проведения чемпионата в новом сезоне Спорт, 16:27
Что можно и нельзя делать с долларами и евро. Актуальное руководство Инвестиции, 16:23
В Госдуму внесли законопроект об NFT-токенах Крипто, 16:12
Военная операция на Украине ,  
0 

Москалькова указала на отсутствие реакции на пытки военных на Украине

Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия не видит реакции мирового сообщества на случаи пыток российских военнослужащих на Украине и угроз в адрес их родственников, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью «Радио России».

«К нам поступает большое количество обращений от родственников наших военнослужащих. Причем они говорят не только о пытках и присылают соответствующие видеоматериалы, фотоматериалы, но и говорят о том, что им угрожают с украинской стороны, звонят с украинских телефонов и понуждают совершить противоправные действия в обмен на жизнь нашего военнослужащего», — сказала Москалькова.

По ее словам, она обратилась в следственные органы с просьбой возбудить уголовные дела, несколько дел уже заведено.

«Но со стороны мирового сообщества мы не видим реакции, той принципиальной реакции, на которую рассчитывает каждый честный человек», — указала омбудсмен.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Москалькова назвала это «демонстрацией двойных стандартов, политизацией прав человека».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Читайте на РБК Pro
Pro
В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать
Статьи
Pro
Фото: Pexels Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать
Инструкции
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Фото: Paz Arando/Unsplash На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода
Статьи
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора
Прогнозы
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи

В конце февраля в российском Минобороны утверждали, что захваченных на Украине российских военнослужащих подвергают пыткам. Российские военные фиксируют «все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписку» тех, кто причастен к истязаниям, сообщали там. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал расследовать все случаи применения насилия над военнослужащими. Позже глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев пообещал принять меры в отношении тех, кто причастен к истязаниям. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал пытки «абсолютно неприемлемым поведением» и «военным преступлением». По его словам, украинская сторона проведет расследование.

В середине мая глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер подтвердила случаи пыток российских военнопленных. «Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром Вооруженными силами Украины военнопленных из числа российских военных и связанных с ними вооруженных групп», — сказала она. По ее словам, продолжают появляться видеосвидетельства «бесчеловечного обращения» с пленными с обеих сторон, в том числе принуждения к извинениям и признаниям.

Материалы к статье
Теги
Военная операция на Украине Татьяна Москалькова пытки российские военные
Материалы по теме
Москалькова сообщила о десятках удерживаемых на Украине моряков
Политика
Москалькова предложила создать для родных банк данных беженцев с Украины
Политика
Москалькова заявила о возвращении всех задержанных Киевом дальнобойщиков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter