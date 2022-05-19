Москалькова указала на отсутствие реакции на пытки военных на Украине

Татьяна Москалькова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия не видит реакции мирового сообщества на случаи пыток российских военнослужащих на Украине и угроз в адрес их родственников, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью «Радио России».

«К нам поступает большое количество обращений от родственников наших военнослужащих. Причем они говорят не только о пытках и присылают соответствующие видеоматериалы, фотоматериалы, но и говорят о том, что им угрожают с украинской стороны, звонят с украинских телефонов и понуждают совершить противоправные действия в обмен на жизнь нашего военнослужащего», — сказала Москалькова.

По ее словам, она обратилась в следственные органы с просьбой возбудить уголовные дела, несколько дел уже заведено.

«Но со стороны мирового сообщества мы не видим реакции, той принципиальной реакции, на которую рассчитывает каждый честный человек», — указала омбудсмен.

Москалькова назвала это «демонстрацией двойных стандартов, политизацией прав человека».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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В конце февраля в российском Минобороны утверждали, что захваченных на Украине российских военнослужащих подвергают пыткам. Российские военные фиксируют «все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписку» тех, кто причастен к истязаниям, сообщали там. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал расследовать все случаи применения насилия над военнослужащими. Позже глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев пообещал принять меры в отношении тех, кто причастен к истязаниям. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал пытки «абсолютно неприемлемым поведением» и «военным преступлением». По его словам, украинская сторона проведет расследование.

В середине мая глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер подтвердила случаи пыток российских военнопленных. «Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром Вооруженными силами Украины военнопленных из числа российских военных и связанных с ними вооруженных групп», — сказала она. По ее словам, продолжают появляться видеосвидетельства «бесчеловечного обращения» с пленными с обеих сторон, в том числе принуждения к извинениям и признаниям.