«Известия» сообщили о падении продаж застройщиков до 99% в апреле
Продажи российских девелоперов в апреле резко упали, сообщили «Известия» со ссылкой на данные системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro.
В Волгограде показатель упал на 99%, в Казани — на 98%, а в Кургане — на 97%. Заметное падение, от 90 до 76% наблюдалось в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирске, Екатеринбурге, Севастополе, Тюменской области и Нижнем Новгороде.
Меньше всего пострадали застройщики Москвы и Санкт-Петербурга. Продажи в городах упали на 46 и 59% соответственно. При этом россияне покупали квартиры с помощью ипотеки. В некоторых регионах доля жилищного кредитования достигла 100% спроса.
Сокращение продаж произошла из-за экономического кризиса, объяснила коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко. Люди не хотят совершать крупные покупки и бояться, что дома не достроят, а инвесторы перестают вкладываться в недвижимость из-за роста ставок по депозитам. Еще одной причиной снижения спроса стал рост ипотечных ставок, отметила она.
Кроме того, россияне опасаются покупать строящееся жилье из-за послаблений властей для девелоперов по качеству строительства, указал управляющий партнер «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов.
По мнению Дудко, ситуация на рынке недвижимости не изменится в ближайшие три месяца. Если кризис не усугубится, то объемы продаж могу начать расти в сентябре. Однако показателей прошлых лет ожидать не стоит, отметила она.
В свою очередь гендиректор VSN Realty Яна Глазунова считает, что рост спроса на новостройки все-таки может произойти в июне из-за снижения ставки по льготной ипотеке опустили.
Речи о банкротстве девелоперов пока не идет, но ввод жилья точно сократится, сказал член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Если спрос продолжит падать, то осенью или в конце года начнется волна банкротств региональных застройщиков, посчитал заместитель генерального директора «ДомДА» Дмитрий Екимов.
Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщало РБК, что в апреле российские банки оформили на 77% меньше ипотечных кредитов, чем в марте, сумма упала с 130,5 млрд руб. до 529,3 млрд. Такого резкого падения не было даже в начале пандемии два года назад.