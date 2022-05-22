«Известия» сообщили о падении продаж застройщиков до 99% в апреле

Продажи российских девелоперов в апреле резко упали, сообщили «Известия» со ссылкой на данные системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro.

В Волгограде показатель упал на 99%, в Казани — на 98%, а в Кургане — на 97%. Заметное падение, от 90 до 76% наблюдалось в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирске, Екатеринбурге, Севастополе, Тюменской области и Нижнем Новгороде.

Меньше всего пострадали застройщики Москвы и Санкт-Петербурга. Продажи в городах упали на 46 и 59% соответственно. При этом россияне покупали квартиры с помощью ипотеки. В некоторых регионах доля жилищного кредитования достигла 100% спроса.

Сокращение продаж произошла из-за экономического кризиса, объяснила коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко. Люди не хотят совершать крупные покупки и бояться, что дома не достроят, а инвесторы перестают вкладываться в недвижимость из-за роста ставок по депозитам. Еще одной причиной снижения спроса стал рост ипотечных ставок, отметила она.

Кроме того, россияне опасаются покупать строящееся жилье из-за послаблений властей для девелоперов по качеству строительства, указал управляющий партнер «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов.

По мнению Дудко, ситуация на рынке недвижимости не изменится в ближайшие три месяца. Если кризис не усугубится, то объемы продаж могу начать расти в сентябре. Однако показателей прошлых лет ожидать не стоит, отметила она.

Читайте на РБК Pro Pro Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Статьи Pro Риск массовых распродаж: вернут ли иностранцам доступ на российские биржи Риск массовых распродаж: вернут ли иностранцам доступ на российские биржи Статьи Pro Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Прогнозы Pro Какие риски появились у искусственного интеллекта в эпоху перемен Какие риски появились у искусственного интеллекта в эпоху перемен Статьи Pro Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Статьи Pro Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах Статьи Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции Pro Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Инструкции

В свою очередь гендиректор VSN Realty Яна Глазунова считает, что рост спроса на новостройки все-таки может произойти в июне из-за снижения ставки по льготной ипотеке опустили.

Речи о банкротстве девелоперов пока не идет, но ввод жилья точно сократится, сказал член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Если спрос продолжит падать, то осенью или в конце года начнется волна банкротств региональных застройщиков, посчитал заместитель генерального директора «ДомДА» Дмитрий Екимов.

Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщало РБК, что в апреле российские банки оформили на 77% меньше ипотечных кредитов, чем в марте, сумма упала с 130,5 млрд руб. до 529,3 млрд. Такого резкого падения не было даже в начале пандемии два года назад.