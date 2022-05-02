Минстрой сообщил о плане ввести повышенный налоговый вычет на новостройки

Ранее «Известия» сообщили о разработке в Госдуме законопроекта о повышении лимитов налогового вычета минимум в два раза. По словам главы Минстроя, в министрестве обсуждают распространение повышенного вычета только на новостройки

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Минстрой планирует распространить увеличенный в два раза налоговый имущественный вычет на приобретение жилья в новостройках. Об этом ТАСС сообщил глава министерства Ирек Файзуллин.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на первого зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую сообщила, что депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета минимум в два раза. Так, при принятии законопроекта максимальный налоговый вычет при покупке жилья может составить до 520 тыс. руб., а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тыс. руб.

«Мы пока обсуждаем распространение только на новостройки (повышенного налогового вычета, если законопроект будет принят)», — сказал Файзуллин.

Министр также отметил, что нововведение планируется распространить только на будущие покупки жилья. Однако не исключил, что в ведомстве оценят возможность распространения законопроекта и на уже совершенные сделки, по которым еще не получен налоговый имущественный вычет.

На сегодняшний день, согласно закону, покупатель жилья может вернуть в качестве налогового вычета до 260 тыс. руб. или до 390 тыс. руб. при ипотечном кредите.

В марте источники РБК сообщили, что ФНС сократила срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов до 15 дней. Нововведение касается социальных и имущественных вычетов. Раньше на проверки по социальным вычетам давалось три месяца и еще месяц — на перечисление возврата. По имущественным вычетам на проверку отводился один месяц, а еще 15 дней — на зачисление средств.



По данным ФНС за 2020 год, на получение имущественных вычетов на покупку жилья и по уплате процентов за ипотеку от физлиц было подано 5,3 млн заявлений об уменьшении налоговой базы на сумму 2 трлн руб. По имущественному вычету при продаже имущества подано 1,5 млн заявлений на сумму 1,6 трлн руб. Общая сумма налога, подлежащая возврату из бюджета по результатам камеральных проверок деклараций о доходах 2020 года по всем типам вычетов, составила 287,7 млрд руб.

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9 марта члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на новостройки с использованием высоконадежных ипотечных портфелей банков (ВИП) в качестве залога для получения средств от Банка России. Как пояснил изданию председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, в настоящее время в России важно сохранить темпы развития экономики. «Для обеспечения спроса крайне важно найти варианты существенного снижения ипотечной ставки для граждан, чтобы покупка жилья была доступной. Если найдем способ, как сделать это без привлечения бюджетных средств, будет идеально», — отметил он.

В России действуют несколько льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита. Так, россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по субсидированной ставке в 7% годовых. Кредит на льготных условиях доступен на сумму до 3 млн руб. для всех регионов. Помимо этого, для семей с одним и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, доступна льготная программа со ставкой не более 6%. Последний раз условия пересматривались в июне 2021 года.