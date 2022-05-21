Минобороны сообщило об уничтожении техники из США и Европы под Житомиром

Российские силы ракетами «Калибр» в Житомирской области уничтожили вооружение, поставленное из США и Европы украинским войскам. В районе Одессы ВКС России уничтожили хранилища с топливом для бронетехники украинских сил

Фото: Минобороны РФ

В Житомирской области российские силы ракетами «Калибр» уничтожили «крупную партию» вооружения и техники, поставленную из США и Европы украинским войскам, сообщает Минобороны России.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленных из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе», — рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга, не уточнив конкретное количество техники и вооружения.

Video

В районе Одессы Воздушно-космические силы России уничтожили хранилища с топливом для бронетехники украинских сил, которые находились на химическом предприятии Одесский припортовый завод.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российская авиация и средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета Су-25: один — в ходе воздушного боя в районе города Белицкое в Донецкой народной республике, а второй — в районе села Новоалександровка Херсонской области.

Читайте на РБК Pro Pro Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Статьи Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи Pro Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Инструкции Pro Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента Инструкции Pro x The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Исследования Pro Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы Кейсы Pro Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Инструкции Pro На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода Статьи

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотников, 315 зенитных ракетных комплексов, более 3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, более 1,6 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 3 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. В Минобороны неоднократно говорили, что удары наносятся только по военной инфраструктуре. Власти Украины ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Киев также разорвал дипотношения с Москвой.