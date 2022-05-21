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Минобороны сообщило об уничтожении техники из США и Европы под Житомиром

Российские силы ракетами «Калибр» в Житомирской области уничтожили вооружение, поставленное из США и Европы украинским войскам. В районе Одессы ВКС России уничтожили хранилища с топливом для бронетехники украинских сил
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Житомирской области российские силы ракетами «Калибр» уничтожили «крупную партию» вооружения и техники, поставленную из США и Европы украинским войскам, сообщает Минобороны России.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленных из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе», — рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга, не уточнив конкретное количество техники и вооружения.

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В районе Одессы Воздушно-космические силы России уничтожили хранилища с топливом для бронетехники украинских сил, которые находились на химическом предприятии Одесский припортовый завод.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Российская авиация и средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета Су-25: один — в ходе воздушного боя в районе города Белицкое в Донецкой народной республике, а второй — в районе села Новоалександровка Херсонской области.

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По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотников, 315 зенитных ракетных комплексов, более 3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, более 1,6 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 3 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. В Минобороны неоднократно говорили, что удары наносятся только по военной инфраструктуре. Власти Украины ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Киев также разорвал дипотношения с Москвой.


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Полина Мартынова
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