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Байден заявил о новых высотах в союзе с Южной Кореей благодаря его визиту

Джо Байден (в центре)
Джо Байден (в центре) (Фото: Jung Yeon-Je / Getty Images)

Благодаря визиту президента США Джо Байдена в Южную Корею союз Вашингтона и Сеула выходит на новый уровень, решения, принятые в ходе переговоров, имеют далеко идущие последствия, заявил американский лидер на открытой для прессы части встречи с главой республики Юн Сок Ёлемом, передает CNN.

По словам Байдена, сотрудничество Вашингтона и Сеула основано на приверженности свободе Южной Кореи и понимании недопустимости изменения государственных границ насильно.

«Сегодня благодаря этому визиту мы поднимаем сотрудничество между нашими двумя странами на новые высоты», — сказал президент США, отметив, что в Индо-Тихоокеанском регионе будет написано «так много мирового будущего».

Байден также указал, что, как и его предшественники, желает сосредоточить внешнюю политику США на Азии, «даже когда внимание всего мира направлено» на Украину. Как сообщает телеканал, чиновники говорили, что на первой встрече делегаций Вашингтона и Сеула он надеялся найти заинтересованного экономического партнера, который также может помочь в достижении целей коллективной безопасности в более широком Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Байден встретился с Юн Сок Ёлемом в ходе рабочей поездки в Азию, которая проходит с 20 по 24 мая. После Южной Кореи президент США посетит Токио, где проведет переговоры с японским премьер-министром Фумио Кисидой, а также встретится с представителями Японии, Австралии и Индии в рамках диалога Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности).

В США заявляли, что КНДР может провести ракетные или испытания во время поездки Байдена в Южную Корею и Японию. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что американский лидер не посетит демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую Северную и Южную Кореи, в ходе своего визита.

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В Сеуле позднее предупредили, что Северная Корея может провести испытание, «несмотря на сильное распространение эпидемии COVID-19 в стране», или даже готовить провокацию, приуроченную к визиту в Южную Корею президента США. 

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