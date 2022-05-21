В Армении не увидели предпосылок для новых выборов на фоне протестов

Парламентские выборы в Армении в прошлом году ответили на все вопросы, поднимаемые участниками протестного движения в республике, нет предпосылок для прогнозов разных сценариев, в том числе проведения новых выборов. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил вице-премьер страны Мгер Григорян.

«Абсолютно демократические, свободные и законные парламентские выборы в Армении в июне 2021 года дали ответы на все те вопросы, которые сегодня муссируются протестным движением меньшинства», — сказал замглавы правительства, отвечая на вопрос о вероятности новых выборов в стране.

Движение «Сопротивление» проводит акции неповиновения в Ереване с 17 мая. В ходе протестов полиция перекрыла более 50 улиц, были задержаны 414 человек. Среди последних оказался лидер движения «Азатагрум» Микаэль Бадалян, однако его отпустили через несколько часов после задержания.

Оппозиция начала проводить митинги в Армении, после того как 14 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха. Представители оппозиции восприняли его слова как готовность признать регион в составе Азербайджана и обвинили главу правительства в предательстве и зависимости от Турции. Пашинян отвергал намерения «сдать» Карабах.

В Кремле, комментируя события в Армении, заявили, что Россия заинтересована в скорейшем окончании протестов. Но, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это внутреннее дело страны.