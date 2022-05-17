Полиция Еревана задержала более 400 протестующих
Полицейские задержали 414 человек на акциях протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна в Ереване, сообщила РБК пресс-служба ведомства.
C 8 утра (7:00 мск) оппозиционеры из движения «Азатагрум» («Сопротивление») перекрыли улицы в разных районах Еревана мусорными баками и живой стеной. Движение оказалось парализовано на улице Молдовакан, Касьяна, Абовяна, проспекте Маштоца и других. Один из лидеров оппозиции, вице-спикер Национального собрания Армении Ишхан Сагателян, заявлял о 50 перекрытых улицах.
Среди задержанных оказался лидер «Азатагрум» Микаэль Бадалян, однако его уже отпустили. Сагателян рассказал, что в полицейских участках Еревана не осталось свободных мест для задержанных.
Оппозиция объявила, что заканчивает акции неповиновения, и назначила митинг на 19:00 по местному времени (18:00 мск).
Оппозиция начала проводить митинги в Армении 17 апреля. Это произошло после того, как 14 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха. Представители оппозиции восприняли его слова как готовность признать регион в составе Азербайджана, обвинили Пашиняна в предательстве и зависимости от Турции. Сам премьер отвергал намерения сдать Карабах.
Масштабные акции неповиновения проходят в Армении со 2 мая. Одним из их организаторов является движение «Азатагрум». Его лидер Микаэль Бадалян был руководителем общества «Царьград Армения». Вместе с активистами он разгонял акцию протеста украинцев против геноцида, а также выступал за поддержку России в военной операции.