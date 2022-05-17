Полиция Еревана задержала более 400 протестующих

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 16 мая, 15:55
РИФ готов перезагрузить российскую ИТ-отрасль РБК +, 13:19
Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Pro, 13:15
Внезапная остановка сердца: как геолокация поможет выжить пострадавшему Партнерский проект, 13:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:11
Володин заявил, что «нацистские преступники» не должны подлежать обмену Политика, 13:09
Инвесторы увеличили долю денег в портфелях до максимума с 2001 года Инвестиции, 13:02
Как экономить на грузовых шинах владельцу транспортной компании РБК и Cordiant Professional, 13:01
В России за сутки госпитализировали на 146% больше больных с COVID-19 Общество, 13:00
Песков назвал критику Кадырова в свой адрес дружеской Политика, 12:56
МИД объявил о высылке из России двух сотрудников посольства Финляндии Политика, 12:54
Глава Минцифры заявил об отсутствии планов закрыть YouTube Технологии и медиа, 12:49
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 12:48
В МИДе заявили, что переговоры с Украиной не идут «ни в каком виде» Политика, 12:47
Renault Russia переименуют в МАЗ «Москвич» Авто, 12:46
Политика ,  
0 

Полиция Еревана задержала более 400 протестующих

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Полицейские задержали 414 человек на акциях протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна в Ереване, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

C 8 утра (7:00 мск) оппозиционеры из движения «Азатагрум» («Сопротивление») перекрыли улицы в разных районах Еревана мусорными баками и живой стеной. Движение оказалось парализовано на улице Молдовакан, Касьяна, Абовяна, проспекте Маштоца и других. Один из лидеров оппозиции, вице-спикер Национального собрания Армении Ишхан Сагателян, заявлял о 50 перекрытых улицах.

Среди задержанных оказался лидер «Азатагрум» Микаэль Бадалян, однако его уже отпустили. Сагателян рассказал, что в полицейских участках Еревана не осталось свободных мест для задержанных.

Оппозиция объявила, что заканчивает акции неповиновения, и назначила митинг на 19:00 по местному времени (18:00 мск).

В Ереване задержали 70 протестующих и сына второго президента Армении
Политика

Оппозиция начала проводить митинги в Армении 17 апреля. Это произошло после того, как 14 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха. Представители оппозиции восприняли его слова как готовность признать регион в составе Азербайджана, обвинили Пашиняна в предательстве и зависимости от Турции. Сам премьер отвергал намерения сдать Карабах.

Кремль заявил о заинтересованности в окончании нестабильности в Армении
Политика
Фото:Alex McBride / Getty Images

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Что поменять в договоре, даже если санкции вас не коснулись
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le
Статьи
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы

Масштабные акции неповиновения проходят в Армении со 2 мая. Одним из их организаторов является движение «Азатагрум». Его лидер Микаэль Бадалян был руководителем общества «Царьград Армения». Вместе с активистами он разгонял акцию протеста украинцев против геноцида, а также выступал за поддержку России в военной операции.

Материалы к статье
Теги
Армения Ереван задержанные протесты новости
Материалы по теме
Протестующие в Армении перекрыли трассу Ереван — Арарат
Политика
В Ереване участники протестов временно перекрыли дороги
Политика
Кремль заявил о заинтересованности в окончании нестабильности в Армении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter