В Ереване оппозиция попыталась прорваться на форум с участием Пашиняна

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Сторонники оппозиции в Ереване устроили акцию протеста на площади Республики возле места проведения форума «Армянская демократия», в котором принимает участие премьер-министр Никол Пашинян и посол США в Армении Линн Трейси. Оппозиционных депутатов, которые пытались проникнуть на мероприятие, чтобы прояснить на форуме ситуацию с демократией, не пустили в зал, в результате произошла потасовка, сообщает агентство «Армения. Новости». Журналистов не пустили в здание отеля Mariott, где проходит форум.

Sputnik Армения передает, что представители оппозиции пытались заблокировать основной вход в отель, но Пашинян прошел на форум через служебный вход. Собравшиеся заявили, что премьер, «который насаждает диктатуру», и посол, «который посещал с визитом Азербайджан», не могут обсуждать будущее страны. Участники акции скандируют лозунги «Армения без Трейси», «Армения без Никола», «Армения без турок».

Агентство поясняет, что недовольство оппозиции послом США вызвано фрагментом интервью дипломата, в котором она заявила, что Вашингтон стремится помочь армянскому народу построить такое будущее, в основе которого лежат общие демократические ценности. Трейси обвиняют в политике двойных стандартов.

До этого сторонники оппозиции прошли шествием от площади Франции до президентской резиденции на проспекте Баграмяна, где проходила встреча президента Литвы Гитанаса Науседы с лидером Армении Ваагном Хачатуряном. Протестующие в Ереване встретили президента Литвы лозунгами «Никол — предатель!», «Позор!», а в руках держали плакаты на армянском и английском языках с надписью «Молчание — преступление», сообщает News.am.

Депутат от блока «Армения» Гегам Манукян по громкоговорителю заявил, что цель акции — показать, что у премьер-министра Никола Пашиняна нет мандата на ведение переговоров от имени Армении. «Собрались здесь, чтобы сказать европейцам, что их обманывают, что в Армении нет демократии, о которой мечтала Европа, в Армении царит диктатура, СМИ находятся под давлением, уже четыре года нарушаются справедливость и Конституция», — сказал он.

Акции протеста в Армении продолжаются с конца апреля, их спровоцировали слова Никола Пашиняна о необходимости «снизить планку ожидания» по вопросу принадлежности Нагорного Карабаха.

