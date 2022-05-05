Кремль заявил о заинтересованности в окончании нестабильности в Армении

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Протесты в Армении, где оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна, — это внутреннее дело страны, однако Россия заинтересована в завершении этого периода, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Заинтересованы, чтобы в Армении как можно скорее этот период закончился и снова наступил период стабильности, который позволит поэтапно двигаться в сторону тех двусторонних договоренностей (о Нагорном Карабахе. — РБК), которые были с участием президента России финализированы», — сказал Песков.

Митинги в Армении проходят с середины апреля. Причиной недовольства стали слова Пашиняна о необходимости «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха. Премьера обвинили в желании «сдать» Карабах, но он отрицает такие намерения.

Со 2 мая оппозиция объявила о начале «масштабных акций гражданского неповиновения» и призвала граждан устраивать забастовки и перекрывать дороги.

4 мая протестующие прошли по проспекту Баграмяна в Ереване от площади Франции к Национальному собранию страны, где в тот момент выступал Пашинян. Лидеры оппозиции, представители фракции «Армения» Ишхан Сагателян и «Честь имею» Артур Ванецян заявили, что у участников шествия нет цели захватывать парламент и они не пойдут на провокации. Покинув площадь у Нацсобрания, митингующие дошли до здания МИД страны, где водрузили флаг Нагорного Карабаха.

Пашинян в парламенте заявил, что Армения сохранит «бренд» демократии, но предупредил, что «это не значит, что нет линий, за которыми демократия действует в полную силу и со всей строгостью своих правовых, законных, конституционных механизмов».