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В ООН сообщили о гибели почти 3,5 тыс. мирных жителей на Украине

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля по 10 мая на Украине погибли 3496 мирных жителей, 3760 ранены *
Фото: Emilio Morenatti / AP
Фото: Emilio Morenatti / AP

С начала российской спецоперации 24 февраля за период по 10 мая на Украине погибли 3496 мирных жителей, в том числе 238 детей. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Убиты 3496 мирных жителей, ранены 3760 человек. Из числа убитых 1268 мужчин, 821 женщина, 76 девочек и 93 мальчика. Еще погибшими числятся 69 детей и 1169 взрослых, пол которых не подтвержден», — говорится в сообщении.

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В числе раненых 537 мужчин, 407 женщин, 87 девочек и 94 мальчика. Пол еще 167 раненых детей и 2468 взрослых не зафиксирован.

«Большинство ран среди гражданского населения вызваны применением оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелами тяжелой артиллерией и системами залпового огня, а также ракетными и авиационными ударами», — говорится в сообщении.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля, в Минобороны заявляли, что не наносят ударов по гражданским объектам. Кроме того, в Минобороны обвиняли украинских военных в организации постановочной съемки «якобы погибших от насильственных действий Российской армии мирных жителей».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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