NASA запустило Starliner с полезными грузами к МКС
Космический корабль Starliner компании Boeing стартовал к Международной космической станции (МКС) на ракете-носителе Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Прямая трансляция запуска шла в YouTube-аккаунте NASA.
Cтарт Starliner стал вторым за два с половиной года. Запуск прошел с авиабазы на мысе Канаверал в 18:54 по времени восточного побережья США (01:54 мск).
На борту корабля находится около 360 кг полезных грузов. Аппарат должен через сутки состыковаться с МКС. Место командира занимает «Рози Рокетир» — человекоподобное тестовое устройство, с помощью 15 датчиков измеряющее нагрузки, которые в дальнейшем придется испытать астронавт.
Первый запуск прошел в декабре 2019 года. Тогда из-за неисправного программного обеспечения стыковка с МКС не состоялась.
В 2021 году компания Boeing перенесла полет корабля Starliner из-за неисправности двигателей.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал корабль Starliner «аварийным» и заявил, что российские космонавты на таком никогда летать не будут. «Они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», — подчеркнул он.
CST-100 Starliner представляет собой космическую капсулу нового поколения. Она способна вмещать до четырех членов экипажа и предназначена для научных исследований на космической орбите. Корабль может использоваться до десяти раз с шестимесячным сроком выполнения работ.