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Рогозин заявил о готовности помочь США в устранении неполадок с Starliner

«Роскосмос» готов оказать экспертную помощь США в устранении проблем с двигателем космического корабля Starliner, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Поскольку дело касается программы поддержки МКС, мы подтверждаем нашу готовность оказать экспертную поддержку американским коллегам. Центр Келдыша — головной научный институт российского ракетного двигателестроения в случае обращения американской стороны готов направить своих специалистов в США на предприятие-разработчик корабля Starliner», — сказал Рогозин.

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Так глава «Роскосмоса» ответил на сообщение Boeing о том, что корпорация вернет Starliner на завод для устранения проблем с клапанами.

CST-100 Starliner — космическая капсула нового поколения, которая может вместить до четырех человек. Она предназначена для проведения научных исследований на орбите. Космический корабль можно использовать до 10 раз с шестимесячным сроком выполнения работ.

Запуск корабля запланировали на 2 августа, но в итоге его пришлось отложить на неопределенное время из-за неисправности двигателя.

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