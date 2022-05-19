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Общественное обсуждение законопроекта о детском движении пройдет 1 июня

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева (Фото: razuvaeva.ksenia / Instagram (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Первое общественное обсуждение законопроекта о создании российского движения детей и молодежи «Большая перемена» пройдет в День защиты детей 1 июня, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Во время выступления на Форуме молодых парламентариев в Совете Федерации в четверг, 19 июня, Разуваева заявила, что общественное обсуждение состоится на первом съезде детских движений России, который пройдет в рамках фестиваля детства и юности «Большая перемена». Дети определят не только будущее название членов движения, но и на всех этапах будут участвовать в разработке форматов и подходов к работе новой организации, уточнила глава Росмолодежи.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Движение «Большая перемена», по ее словам, будет работать не только в школах, но и за пределами общеобразовательных учебных заведений: в Домах культуры, детских центрах и лагерях, кружках. Главная задача — вместе с детьми создать возможности для их реализации в самых разных направлениях, подчеркнула Разуваева. В будущем движение масштабирует все лучшее, что было создано для детей государством, заявила глава Росмолодежи.

Законопроект о российском детском и молодежном движении «Большая перемена» был внесен в Госдуму 19 июня, в День столетия пионерии, группой депутатов и сенаторов. Ранее о подготовке такого законопроекта и о том, что Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения обсуждают создание новой общероссийской организации детей и молодежи, сообщали источники РБК.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, движение будет добровольным, вступать в него смогут школьники в возрасте от шести лет. Наставниками-вожатыми смогут быть совершеннолетние россияне. Региональные отделения новой организации планируется создать в каждом российском субъекте.

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пионерское движение Росмолодежь Ксения Разуваева
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В Кремле запланировали создать детское движение в юбилей пионерии
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