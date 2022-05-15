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ФБР сочло стрельбу в Буффало актом расового экстремизма

Стрельбу открыл 18-летний белый мужчина. Десять человек погибли, трое ранены. 11 из 13 жертв — афроамериканцы

Управление ФБР в Буффало расследует стрельбу в супермаркете в американском городе Буффало как преступление на почве ненависти и акт расового экстремизма. Об этом сообщил агент Стивен Белонгиа, передает CBS.

Он не рассказал о деталях, но указал на то, что доказательства указывают на «расовую враждебность».

Источник телеканала в правоохранительных органах сказал, что подозреваемый выкрикивал оскорбления на расовой почве во время стрельбы. Подобные слова были написаны на его оружии.

BNO News сообщало, что стрелок транслировал свое нападение на Twitch и опубликовал экстремистский манифест. «В документе он назвал себя 18-летним мужчиной и назвал себя сторонником превосходства белой расы, расистом и антисемитом», — передавало издание.

Twitch на время заблокировала аккаунт мужчины и обещала принять меры, чтобы не допустить распространения записи, следует из заявления компании.

Десять человек погибли при стрельбе в супермаркете в Буффало
Общество

Стрельба в супермаркете Tops Friendly Markets в Буффало (штат Нью-Йорк) произошла 14 мая. По последним данным полиции, погибли десять человек, еще трое получили ранения. При этом 11 из 13 жертв были афроамериканцами.

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18-летний белый мужчина, который был хорошо вооружен, одет в шлем и другое снаряжение, вышел из машины около супермаркета около 14:30 по местному времени, сообщил комиссар полиции Джозеф Грамалья. Мужчина застрелил четырех человек на стоянке. В супермаркете в него выстрелил охранник, но стрелок остался цел из-за защитного снаряжения и убил стрелявшего в него.

После этого мужчина вернулся ко входу в магазин и столкнулся с полицией. Он приставил пистолет к своей шее, но полицейские уговорили его сдаться и задержали.

Власти доложили о стрельбе президенту США Джо Байдену, сообщила пресс-служба Белого дома.

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Теги
стрельба США супермаркет ФБР экстремизм расовая дискриминация
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