Один человек погиб и четыре пострадали при стрельбе в церкви в Калифорнии
Один человек погиб, еще трое пострадали в ходе стрельбы в пресвитерианской церкви в городе Лагуна-Вудс в Калифорнии (США), сообщил офис шерифа округа Ориндж в Twitter.
«Диспетчер получил сообщение о стрельбе в женевской пресвитерианской церкви в 13:26 (23:26 мск 15 мая. - РБК). Четверо пострадавших получили тяжелые ранения, один — легкие ранения», — сообщили представители офиса.
Всех пятерых доставили в больницу, однако один человек умер от полученных ран. Детей среди пострадавших нет.
Позже в офисе уточнили, что стрелявшего задержали на месте преступления. Других подробностей о нем не сообщали.
Власти перекрыли соседние улицы и попросили жителей города временно не посещать этот район.
Ранее, 14 мая, 18-летний белый американец Пейтон Гендрон открыл стрельбу супермаркете в Буффало в американском штате Нью-Йорк. Такие данные приводил CNN со ссылкой на окружного прокурора. В результате погибли десять человек, еще трое получили ранения. 11 из 13 погибших и пострадавших — темнокожие.
Как уточнили в полиции штата, стрелок транслировал нападение в Twitch. Также он опубликовал экстремистский манифест, где назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом и антисемитом». Мужчину задержали.
После событий в Буффало президент США Джо Байден заявил, что власти рассматривают преступление как акт расового экстремизма, совершенный на почве ненависти. Правоохранители организовали расследование по этому поводу.
Президент США назвал ненависть «пятном на душе Америки» и призвал положить конец внутреннему терроризму, который она провоцирует.