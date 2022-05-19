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В США открыли счет генконсульству России в Хьюстоне

Генконсульство России в Хьюстоне решило вопрос с возобновлением банковского обслуживания после заморозки счета в апреле, сообщил ТАСС генеральный консул в США Александр Захаров.

«Вопрос с финансовой организацией благодаря усилиям центра (руководства российского МИДа. — РБК) и посольства [России в США] удалось урегулировать», — заявил Захаров.

Он не уточнил, какой банк откроет счет диппредставительству.

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Фото:Алексей Витвицкий / ТАСС

В апреле российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Bank of America заморозил счета российских генконсульств в Хьюстоне и Нью-Йорке. Тогда же он рассказал, что американцы поддерживают с российскими дипломатами контакт только на рабочем уровне. Российской стороне трудно выполнить любые поручения Москвы, даже когда нужно передать какое-то послание, отметил посол России. Антонов утверждал, что может позвонить заместителю госсекретаря Виктории Нуланд, но не факт, что она захочет ответить.

Позднее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что блокировка счетов генконсульств произошла не без «прямого указания Госдепа США». При этом, отмечала она, после закрытия счетов Госдепартамент пообещал помочь открыть новые в другом банке, «чтобы избежать неприятностей для дипмиссии США в Москве».

В начале мая российское генконсульство в Нью-Йорке сообщило, что проблема с банковским счетом решена. По словам врио генконсула Вячеслава Славкина, счет диппредставительству открыл Citibank.

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