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Citibank открыл счет генконсульству России в США

Американский Citibank открыл счет генеральному консульству России в Нью-Йорке, средства которого ранее заблокировал Bank оf America, сообщил «РИА Новости» исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин.

«Нам открыли счет на этой неделе, нам прислали согласие от Citibank на открытие счета», — сказал он.

По словам врио генконсула, сотрудники рассчитывают, что на этой неделе смогут полноценно функционировать с использованием онлайн-счетов. Славкин также рассказал ТАСС, что в генконсульстве проверили работу счета и на данный момент восстанавливают чеки.

В то же время генконсульству в Хьюстоне, которому Bank of America также заблокировал счет в апреле, пока не возобновили банковское обслуживание, сообщил «Интерфаксу» глава дипмиссии Александр Захаров. «Новый счет пока не открыт. Но рассчитываем, что это произойдет в скором времени», — сказал он.

Посол Антонов заявил о закрытии счетов российских консульств в США
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Генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке, США

В конце апреля посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Bank of America закрыл счета российских генконсульств в Нью-Йорке и Хьюстоне. Тогда же он рассказал, что американцы поддерживают с российскими дипломатами контакт только на рабочем уровне. Российской стороне трудно выполнить любые поручения Москвы, даже когда нужно передать какое-то послание. Антонов отметил, что может позвонить заместителю госсекретаря Виктории Нуланд, но не факт, что она захочет ответить.

Позднее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что блокировка счетов генконсульств произошла не без «прямого указания Госдепа США». При этом, по ее словам, после закрытия счетов Госдепартамент пообещал помочь открыть новые в другом банке, «чтобы избежать неприятностей для дипмиссии США в Москве».

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В марте Антонов говорил, что США взяли курс на «обескровливание» диппредставительств России за рубежом.



 

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