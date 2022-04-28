МИД сообщил о содействии Госдепа в проблеме со счетами консульств России

Захарова считает, что готовность США содействовать открытию счетов в новом банке связана с желанием избежать неприятностей для американской дипмиссии в Москве. Bank of America заблокировал счета консульств в Нью-Йорке и Хьюстоне

Фото: Mark Wilson / Getty Images

После закрытия Bank of America счетов российских генконсульств в США Госдеп пообещал помочь открыть новые в другом банке, сообщила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Американское внешнеполитическое ведомство, чтобы избежать неприятностей для дипмиссии США в Москве, обещает оказать содействие в открытии новых счетов генконсульств в другом банке», — сообщила Захарова.

Захарова выразила надежду, что ситуация будет разрешена и Москве «не придется действовать по принципу зеркальной реакции». При этом, по ее мнению, блокировка счетов произошла не без «прямого указания Госдепа США».

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Bank of America закрыл счета генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне. По его словам, дипмиссия находится в «блокаде со стороны государственных структур США». Кроме того, сотрудникам посольства поступают угрозы, какое-то время им блокировали выезд из диппредставительства.

Антонов также рассказал, что американцы поддерживают с российскими дипломатами контакт только на рабочем уровне. Российской стороне трудно выполнить любые поручения Москвы, даже когда нужно передать какое-то послание.

Посол отметил, что может позвонить заместителю госсекретаря Виктории Нуланд, но не факт, что она захочет ответить.

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В марте Антонов отмечал, что США взяли курс на «обескровливание» диппредставительств России за рубежом.