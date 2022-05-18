Прокурор запросил семь с половиной лет колонии для экс-замминистра науки

Марина Лукашевич (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Прокуратура потребовала приговорить бывшего заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, обвиняемую в мошенничестве, к семи с половиной годам лишения свободы и назначить штраф, передает ТАСС. Заседание проходит в Мещанском суде Москвы.

«Прошу суд признать Лукашевич виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК и назначить наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии общего режима, а также штрафа в размере 800 тыс. руб.», — сказала прокурор.

Начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова прокуратура просит приговорить к девяти годам колонии и 800 тыс. руб. штрафа, предпринимателя Николая Попова и бывшего директора департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемия Рожкова — к семи годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. каждому.

Лукашевич задержали в начале июля 2020 года по подозрению в причинении ущерба Минобрнауки на сумму более 40 млн руб. По версии следствия, в 2016 году она, будучи руководителем коммерческой организации, получила бюджетные деньги и заключила договоры с индивидуальными предпринимателями, «не имея намерений выполнять свои обязательства в полном объеме». Позже Минобрнауки получило результаты работ, не соответствующие условиям договоров. В отношении Лукашевич возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Лукашевич и Михаил Попов перечисляли деньги за госконтракты на расчетный счет ООО «ЦРН», а потом брат подозреваемого Николай Попов переводил их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры, а те передавали обналиченные средства Николаю Попову.

Рожков, по версии следствия, заполнял отчеты, создавая имитацию работы, осуществлял привлечение индивидуальных предпринимателей, с помощью которых осуществлялось обналичивание денежных средств.