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Мишустин уволил арестованную замминистра науки Лукашевич

Марина Лукашевич была задержана 4 июля по подозрению в мошенничестве, суд арестовал ее на два месяца
Марина Лукашевич
Марина Лукашевич (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич, арестованную по делу о мошенничестве.

«Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении
Общество
Марина Лукашевич (слева)

Лукашевич была задержана 4 июля по подозрению в причинении ущерба Минобрнауки на сумму более 40 млн руб. По версии следствия, в 2016 году, будучи руководителем коммерческой организации, она получила бюджетные деньги и заключила договоры с индивидуальными предпринимателями, «не имея намерений выполнять свои обязательства в полном объеме». Впоследствии Минобрнауки были представлены результаты работ, которые не соответствовали условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве, отмечали в ГУ МВД. Главное следственное управление столичного главка завело дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

6 июля Тверской районный суд Москвы избрал для Лукашевич в качестве меры пресечения арест, при этом она свою вину не признала. По делу проходит и начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов, который также был арестован. Ранее он был главой одного из департаментов Министерства образования и науки.

По версии следствия, деньги за госконтракты Лукашевич и Попов перечисляли на расчетный счет ООО «ЦРН». Затем Лукашевич и брат подозреваемого Николай Попов перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Те, в свою очередь, обналичивали деньги и передавали лично Николаю Попову.

Защита обжаловала арест замглавы Минобрнауки по делу о хищении
Общество
<p>Марина&nbsp;Лукашевич на заседании Тверского cуда</p>


Адвокаты Лукашевич и Попова обжаловали их арест 8 июля.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Минобрнауки, кадровые назначения, Михаил Мишустин
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