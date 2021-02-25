Экс-главу департамента Минобрнауки арестовали по делу Лукашевич

Артемий Рожков (Фото: mgpu.ru)

Экс-директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков находится под арестом, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Суд продлил Рожкову срок содержания под стражей до 16 апреля еще 14 января, однако об этом не сообщалось.

В материалах дела на сайте Мосгорсуда указано, что он проходит фигурантом по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159) против бывшего замминистра Марины Лукашевич, которую обвиняют в причастности к хищению 50 млн руб.

Рожков занимал пост директора департамента Минобрнауки в 2018–2019 годах. В 2019 году его назначили исполняющим обязанности ректора технологического университета «Сириус», а в прошлом году он стал врио гендиректора ФГБУ «Центр развития образования и международной деятельности («Интеробразование»)». Сейчас пост врио гендиректора центра занимает Дмитрий Семенов.