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Экс-главу департамента Минобрнауки арестовали по делу Лукашевич

Артемий Рожков
Артемий Рожков (Фото: mgpu.ru)

Экс-директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков находится под арестом, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Суд продлил Рожкову срок содержания под стражей до 16 апреля еще 14 января, однако об этом не сообщалось. 

В материалах дела на сайте Мосгорсуда указано, что он проходит фигурантом по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159) против бывшего замминистра Марины Лукашевич, которую обвиняют в причастности к хищению 50 млн руб.

Рожков занимал пост директора департамента Минобрнауки в 2018–2019 годах. В 2019 году его назначили исполняющим обязанности ректора технологического университета «Сириус», а в прошлом году он стал врио гендиректора ФГБУ «Центр развития образования и международной деятельности («Интеробразование»)». Сейчас пост врио гендиректора центра занимает Дмитрий Семенов.

Мосгорсуд подтвердил арест экс-замминистра науки Лукашевич
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Марина Лукашевич

Бывшего заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич задержали в начале июля 2020 года, ее подозревают в причинении ущерба Минобрнауки на сумму более 40 млн руб. По версии следствия, в 2016 году она, будучи руководителем коммерческой организации, получила бюджетные деньги и заключила договоры с индивидуальными предпринимателями, «не имея намерений выполнять свои обязательства в полном объеме. Позже Минобрнауки получило результаты работ, не соответствующие условиям договоров. В отношении Лукашевич возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По делу Лукашевич также проходит начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. Ранее он занимал должность главы одного из департаментов Минобрнауки.

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Следствие полагает, что Лукашевич и Попов перечисляли деньги за госконтракты на расчетный счет ООО «ЦРН». Затем Лукашевич и брат подозреваемого Николай Попов переводили их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры. Они в свою очередь передавали обналиченные средства Николаю Попову.

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