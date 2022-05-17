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В Петербурге перенесли спектакль с «Би-2» на фоне отмены концертов группы

В конце апреля группа не стала играть концерт на фоне плаката с надписью «Za президента». С тех пор концерты группы отменили в Пензе, Астрахани, Уфе и Казани
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Спектакль «Письма и песни» «Квартета И» с участием рок-группы «Би-2», который должен был пройти 18 мая в Санкт-Петербурге, перенесли. Об этом группа сообщила во «ВКонтакте».

По словам представителей группы, спектакль перенесли «по независящим от организатора причинам». Новую дату объявят в ближайшее время, все билеты будут действительны.

«Чуть позже мы сможем ответить на вопросы касательно остальных грядущих концертов «Би-2», — добавила пресс-служба группы.

БКЗ «Октябрьский» и комитет Санкт-Петербурга по культуре заявили, что инициатором переноса было концертное агентство NCA, писала накануне «Фонтанка».

«Спектакль переносится по независящей от организатора причине», — сообщили РБК в концертном агентстве NCA.

РБК обратился за комментарием в БКЗ «Октябрьский», к группе «Би-2», «Квартету И».

В «Би-2» объяснили отмену концерта в Омске под баннером «Za президента»
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Шура (Александр Уман) и Лёва (Игорь Бортник)

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«Би-2» не первый раз за последний месяц испытывает проблемы с выступлениями. 28 апреля группа не смогла дать концерт на омском стадионе «Красная звезда».

Тогда первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник объяснил отмену концерта тем, что «Би-2» отказалась выступать под баннером с надписью «Za президента» на фоне российского флага. Он сказал, что группа завесила баннер «черным траурным полотном» тайно ночью и без согласования, а администрация сняла его.

«Би-2» объяснили, что представители площадки демонтировали декорации группы — «черный кабинет» вокруг сцены, который создает визуальную изоляцию и устанавливается на всех концертах. Группа отметила, что согласовала изменения, но администрация вызвала автокран для демонтажа декораций и поставила охрану, чтобы не допускать зрителей в зал.

Музыканты указывали, что придерживаются принципа «без политики», поскольку на их концертах «собираются люди разных взглядов и убеждений».

Захарова призвала не устраивать травлю после отмены концерта «Би-2»
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

30 апреля издание «ПензаСМИ» со ссылкой на источник в правительстве региона сообщило, что губернатор Олег Мельниченко поручил убрать все рекламные баннеры с афишей концерта «Би-2» 23 мая на «Дизель-Арене».

На сайте концерта группы в Пензе сказано, что продажа билетов завершена. Город убрали из графика тура.

Концерт «Би-2» 20 мая отменили и в Астрахани, сообщил спорткомплекс «Звездный» на сайте. Отмену объяснили техническими причинами.

Подобная ситуация сложилась с выступлением на «Уфа-Арене». Представитель площадки сообщил Mkset, что концерта не будет. Информация о возможной отмене пришла на фоне критики вице-спикера Госсобрания Башкирии Рустема Ахмадинурова, который назвал отказ «Би-2» выступать в Омске на фоне плаката «потворничеством недругам».

Депутат Госдумы от Татарстана из партии «Единая Россия» Елена Ямпольская написала во «ВКонтакте», что концерта группы 1 июня не будет. Выступление на «Татнефть-Арене» отменено, также писал «Коммерсантъ-Казань». В Министерстве культуры Татарстана изданию сообщили, что договор с организаторами мероприятия был расторгнут в одностороннем порядке из-за несоблюдения правил безопасности.

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Илья Калашников
Би-2 спектакль отмена концертов «Квартет И»
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